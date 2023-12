Gli YNGST inaugurano un nuovo corso con il singolo 95.9

95.9 è il singolo che inaugura il nuovo corso degli YNGST, in arrivo venerdì 15 dicembre 2023. La band, precedentemente nota come Youngest, oltre alla denominazione vede infatti un piccolo cambiamento interno nella formazione, e conseguentemente anche un aggiornamento delle proprie sonorità. Noah, finora batterista del gruppo, passa alla voce, con il rientro nella band del primo batterista Federico “Kappa” Manuli, mentre gli altri componenti del gruppo sono confermati ai propri strumenti.

Con il nuovo vocalist, la band aggiorna anche il proprio sound: se le prime uscite si posizionavano su sonorità prettamente emo, 95.9 parte dalla base di quanto sentito sull’ultimo EP Besides (2021) per puntare ulteriormente su un sound influenzato dall’hardcore e dal post-grunge: chitarre aggressive, produzione graffiata e tanta energia.

“Il titolo di questo pezzo nasce un po’ ironicamente”, spiegano gli YNGST a proposito di 95.9. “Ogni volta che dovevamo iniziare a suonarlo in sala prove, Noah al microfono diceva “If you’re listening to great music, you’re listening 95.9”, proprio in stile radiofonico. Quando abbiamo scritto poi il testo, volevamo parlare di arrivare al proprio limite, sia di sopportazione che di capacità personali. Quindi 95.9 ci sembrava perfetto: puoi interpretarlo come una frequenza FM ma anche come un numero che indica che sei quasi arrivato al tuo 100%“.

Gli YNGST presenteranno il nuovo singolo dal vivo:

venerdì 15 dicembre @ emo sucks, Rock’n’Roll Club, Milano

Ingresso gratuito

Live a partire dalle 22:00



Registrato presso Pan Music Production, Torino

Autore e compositore: Ivan Campagnuolo
Copertina di Ocular Lab (https://www.ocularlab.it/)

BIO

YNGST è un progetto musicale difficile da definire. Dal 2016 a oggi la band si è approcciata a diverse sonorità, dal punk dei primi lavori, passando per lo shoegaze del loro ultimo EP, Besides. Dopo un cambio di formazione nel 2023, che vede Noah come nuova voce principale, avviene anche un cambio radicale nel sound, che si avvicina a sonorità più hardcore.