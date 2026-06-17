Gli Psychos trasformano l’abuso intra-familiare in un concept album hard rock: fuori “Twisted Youth Freeway”

Immaginare la propria camera da letto come una trincea è il primo sintomo di un’infanzia violata. Quando le mura domestiche smettono di proteggere e l’ultimatum paterno risuona come una condanna alla clandestinità stradale – «Puoi restare qui e vivere secondo le mie regole, oppure andartene da qui e cercare di restare vivo» – la fuga cessa di essere una ribellione adolescenziale e diventa l’unica strategia per non soccombere. Non è la sinossi di un thriller psicologico, né il canovaccio di un noir scandinavo, ma la soglia d’ingresso di “Twisted Youth Freeway”, il nuovo album degli Psychos distribuito da Corallo Records per Lotus Music Production.

Anticipato dal singolo omonimo e tenuto a battesimo in un’anteprima live al Circolo Arci di Ravacciano a Siena, il disco sviluppa un discorso compiuto e spietato, in cui ogni traccia contribuisce a definire il racconto della violenza domestica, trasformando la struttura del progressive rock in una necessità di pura sopravvivenza.

La band senese, guidata dalla mente produttiva e artistica di Andy Romi, mette a punto un’operazione speculare a quella che i grandi maestri del rock classico compivano sulla complessità psicologica del loro tempo. Muovendosi in direzione contraria rispetto alle logiche dei formati dominanti delle piattaforme digitali, gli Psychos scelgono di non mitigare l’impatto crudo e drammaticamente reale dell’opera. Al contrario, seguono la parabola lineare di un ragazzo costretto a farsi fantasma, analizzando l’eco d’ombra in cui l’abuso si consuma nell’omertà del focolare e la strada diventa l’unico perimetro di libertà possibile.

Il disco, registrato e curato interamente da Andy Romi presso lo Psychotic Studio attraverso i rigidi standard professionali Pro Tools, unisce la geologia di una sezione ritmica ispirata alla scuola dei Black Sabbath alla complessità narrativa del progressive più oscuro. La scelta della lingua inglese, inoltre risponde a un preciso bisogno di universalità: il dramma della latitanza forzata non ha passaporto. Un’opera coraggiosa, capace di riconsegnare alla musica d’autore la sua prerogativa più nobile: profanare il silenzio e costringere le coscienze all’ascolto.

L’uscita dell’album è accompagnata dal videoclip ufficiale di “Where Do I Belong”, affidato nuovamente alla regia di Gina Merulla e interpretato dagli attori della compagnia del Teatro Hamlet di Roma, già al centro del video della title track “Twisted Youth Freeway”. Anche sul piano visivo, infatti, il progetto mantiene una forte continuità, non limitandosi semplicemente a replicare la squadra di lavoro del precedente singolo, ma riutilizzandone consapevolmente le medesime location capitoline, sottolineando la volontà della band di tracciare un racconto unitario, un legame indissolubile tra i dieci capitoli del disco.

Se la title-track immortalava la fuga dalle mura domestiche, “Where Do I Belong” si focalizza sul momento in cui il protagonista recupera i frammenti della propria identità di fronte al riflesso di una tragedia, quella della morte del suo migliore amico per overdose. Il lutto diventa così lo spartiacque di una giovinezza smarrita, un baratro psicologico che costringe a una scelta: cedere alla disperazione o rimettersi in cammino. Dal perimetro di quel vuoto e dall’assenza di un obiettivo, il ragazzo affronta un pellegrinaggio a piedi di centinaia di chilometri, un viaggio catartico in cui l’asfalto diventa, a tutti gli effetti, l’unico spazio di elaborazione possibile.

E nel silenzio della strada, interrotto dall’incontro inaspettato con una solidarietà umana priva di giudizi, il protagonista ritrova la motivazione e l’orientamento necessari a ricomporre la propria identità e la possibilità di ridefinire il proprio posto nel mondo.

A seguire, tracklist e track by track del disco.

“Twisted Youth Freeway” – Tracklist:

1. Intro-Children

2. Mother

3. Spit Your Blood Out

4. Until It’s Dark

5. Twisted Youth Freeway

6. Run For Life

7. No Presents For Christmas

8. No Safe Place In Tomorrow

9. Where Do I Belong

10. Fight To Survive

“Twisted Youth Freeway” – Track by track:

Intro-Children. Un’apertura dalle frequenze disturbate che riproducono i suoni di un’infanzia violata, una soglia d’ingresso cupa che introduce l’ascoltatore nel perimetro psicologico del trauma domestico.

Mother. Il primo grande snodo concettuale. Il grido disperato rivolto a una madre incapace di vedere o di credere al dolore del proprio figlio. Un’invocazione struggente che si infrange contro il silenzio materno, vissuto come la prima vera forma di esilio e abbandono.

Spit Your Blood Out. La discesa negli inferi cittadini. La casa si configura definitivamente come un inferno quotidiano guidato dalla paura di essere picchiati. La strada e gli eccessi diventano l’unico anestetico possibile per un cervello che cerca aiuto ed empatia in un vuoto di umanità.

Until It’s Dark. La fuga prende la forma di un rituale autodistruttivo. La notte, l’alcol e i rave non sono edonismo, ma l’esigenza di indossare i panni di un altro, camminando per far tacere i pensieri fino a quando non torna il buio.

Twisted Youth Freeway. Al compimento della maggiore età, l’autostrada della gioventù deviata diventa l’unica via d’uscita. Il brano racconta una colluttazione in una stazione ferroviaria la mattina della fuga, dove il corpo impara a rimettersi in piedi da solo contro le minacce di morte paterne.

Run For Life. La sopravvivenza, in questo pezzo, diventa animale. Il protagonista si rifugia nei boschi, adottando lo stato di natura come unica legge. La solitudine della foresta e il legame simbiotico con due cani diventano l’unico vero nucleo familiare, un branco primordiale che protegge e salva.

No Presents For Christmas. Il crollo delle ipocrisie stagionali. Il Natale si spoglia delle luci per mostrare il compleanno della solitudine. Un contrasto spietato tra chi taglia i nastri rossi dei regali e chi, nel silenzio di una stanza vuota, decide ferirsi oscillando tra il desiderio di farla finita e quello di capire se nel proprio dolore esista ancora una traccia di vita.

No Safe Place In Tomorrow. Le ossa rotte e l’anima lacerata si scontrano con il muro del futuro. Il domani non offre alcun riparo sicuro di fronte al peso di un passato abusivo. La traccia evoca l’istinto primordiale di arrendersi, vedendo nella fine l’unica via d’uscita rimasta.

Where Do I Belong. Un pellegrinaggio solitario attraverso il silenzio dei cimiteri. Una ricerca di risposte esistenziali, dove il contatto con la morte paradossalmente ripulisce il dolore, permettendo di ritrovare un briciolo di pace e di fiducia nel genere umano.

Fight To Survive. La resa dei conti con il destino. Il ragazzo diventato uomo si ritrova a sua volta padre, determinato a spezzare la catena della violenza transgenerazionale. Una dichiarazione di guerra per difendere il proprio figlio, consapevoli che la libertà, che nel linguaggio comune non ha prezzo, ha in realtà un costo altissimo.