Gli OZONOTRE fuori con il remake del singolo “Xmas Time”

Disponibile dal 16 dicembre 2023 Xmas Time il remake del grande successo natalizio degli Ozonotre.

«Esattamente dieci anni fa – raccontano gli Ozonotre – usciva la prima versione di Xmas Time e già allora è stato un buon successo, tanto che molte radio la vollero utilizzare come base per i loro auguri natalizi in diretta e fu inserita a sorpresa in molte playlist natalizie su Spotify».

Dopo ben dieci anni gli OZONOTRE la ripropongono con un arrangiamento totalmente nuovo, un po’ più beating e con un finale diverso dal precedente.

In questa nuova versione di Xmas Time, composta (testo e musica) e prodotta da Tony Sansone, con la voce di Noemi Garbo, c’è una commistione tra strumenti moderni: drum-machine, basso, sinth e un notevole arrangiamento di archi retrostante agli strumenti principali e alla voce; strumenti che suonano a tempo, ma rispettando gli uni una modalità moderna, gli altri la classica modalità di un arrangiamento di archi orchestrali.

Guarda il video:

Qui e lì le campane natalizie ci ricordano l’atmosfera in cui siamo da poco entrati. Rimane invariato il testo, che parla di un amore giunto a termine.

«La voglia di un remake è nata dalla nostra crescita interiore; – spiega Tony Sansone – ciò che sentivamo in un modo qualche anno fa, ora lo sentiamo suonare diversamente e da qui la voglia di rimetterci in gioco. Penso che sia normale e che faccia parte dell’evoluzione artistica che esiste in ogni compositore. Le note melodiche sono sempre le stesse, ma le armonie possono variare nel tempo».

Ascolta Xmas Time su Spotify:

https://open.spotify.com/intl-it/album/5ETiCYI6yQpOn0hy8OGhYM

Xmas Time è accompagnata anche da un videoclip ed è edita dalla iMUSICIAN AG, casa discografica che segue il duo italiano Ozonotre da diverso tempo e che renderà disponibile il brano in tutti gli store, a partire dal 16 Dicembre 2023.

E per la prossima estate 2024, gli OZONOTRE torneranno sulle dance-flore con la cover di una grande hit degli anni ’80.

Ma adesso entriamo nello spirito natalizio ascoltando la nuova versione di Xmas Time

Gli OZONOTRE sono:

Tony Sansone: doppiatore e produttore musicale – nella band compone le canzoni e le produce.

Noemi Garbo: attrice e cantante – è la voce ufficiale della band

Contatti e Social

Sito Web www.ozonotre.net

FaceBook Page: ozonotre_

Instagram: ozonotre__

La loro musica è disponibile ovunque sul web.