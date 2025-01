Gli Octopuss lanciano “She’s Seventeen” in collaborazione con IED

Disponibile da venerdì 10 gennaio su tutte le piattaforme digitali e in radio, “She’s Seventeen”, il nuovo singolo degli Octopuss (Freecom/ZdB), accompagna l’uscita di un emozionante videoclip animato realizzato in collaborazione con l’IED – Istituto Europeo di Design.

Guarda il video ufficiale su YouTube: https://youtu.be/OBXl3J8gUkM

Una produzione internazionale di alto livello

“She’s Seventeen” è tratto dall’ultimo album della band, “A Nut for a Jar of Tuna”, registrato nei leggendari Shangri-La Studios di Malibu, in California. Alla produzione e al mixaggio troviamo il pluripremiato Gary Miller, noto per collaborazioni con artisti del calibro di David Bowie, Lionel Richie e Slash. Alle registrazioni hanno contribuito anche Beej Chaney (The Suburbs) e Eric Lynn, sound engineer per artisti come Ed Sheeran e Metallica.

Il videoclip: un’opera d’arte nata dalla collaborazione con l’IED

Il videoclip animato, rilasciato in contemporanea al singolo, rappresenta una straordinaria sinergia tra gli Octopuss e gli studenti della sede di Milano dell’IED – Istituto Europeo di Design, una delle più prestigiose accademie internazionali di arti visive e design.

Il progetto ha coinvolto giovani talenti in un lavoro interdisciplinare che ha dato vita a un’animazione 2D e 3D a tecnica mista, caratterizzata da uno studio meticoloso del colore e della luce. La storia, poetica ed evocativa, esplora la relazione tra due personaggi di un circo: un gigante timido e gentile e una solitaria “ragazza barbuta”. Uniti dalla cura di un fiore, simbolo della bellezza e della speranza, i due trovano felicità e connessione in un mondo di emarginazione.

Gli Octopuss: una band italiana dal successo internazionale

Gli Octopuss, trio formato da Reepo (chitarra e voce), Marco “Garrincha” Castellani (basso, ex Le Vibrazioni) e Nick Turri (batteria), vantano una carriera straordinaria con oltre mille concerti in Europa, Nord America e Asia. In Cina, sono diventati una delle band occidentali più apprezzate, con dieci tour di successo, apparizioni nei principali festival e una presenza su network televisivi da oltre 70 milioni di spettatori.

“She’s Seventeen”: un brano dal sound unico

“She’s Seventeen” si distingue per un’atmosfera incantata e delicata, lontana dalle sonorità più aggressive della band. Il testo, tra metafora e realtà, racconta l’amore adolescenziale con leggerezza e spensieratezza, creando un’esperienza musicale e visiva destinata a un pubblico transgenerazionale.

La collaborazione con IED: un’esperienza unica

Come spiegano gli Octopuss:

“Lavorare con IED è stato un onore. Abbiamo visto da vicino il talento e l’impegno degli studenti che hanno trasformato la nostra visione in un video poetico e senza tempo, capace di raggiungere un pubblico ampio e variegato.”