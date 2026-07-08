Gli L-Rhose trovano equilibrio ed energia in “To Say I Miss You”

Con “To Say I Miss You” gli L-Rhose confermano una direzione artistica molto precisa. Il duo continua a lavorare su un pop/rock melodico elegante e misurato ma questa volta inserisce una spinta ritmica più evidente che rende il brano immediatamente coinvolgente. La canzone cresce poco alla volta e accompagna l’ascoltatore dentro un’atmosfera malinconica ma mai pesante. La costruzione melodica funziona bene soprattutto nei ritornelli, dove il brano trova il suo punto di equilibrio tra apertura emotiva e controllo interpretativo. La sensazione è quella di una canzone che non ha bisogno di strafare per arrivare. Il testo affronta il tema dell’orgoglio e delle parole non dette con semplicità e proprio per questo riesce a colpire. La frase “never let your pride beat love and win” rappresenta bene il cuore del pezzo e riassume il messaggio senza cadere in immagini costruite artificialmente. Un piccolo appunto potrebbe riguardare alcuni passaggi vocali che forse avrebbero potuto osare leggermente di più sul piano dell’intensità, ma è evidente che gli L-Rhose preferiscano mantenere equilibrio piuttosto che cercare l’effetto facile. Il risultato resta comunque credibile e coerente con l’identità del duo. In alcuni momenti si percepisce anche una sensibilità vicina a certe sonorità pop britanniche dei primi anni Duemila, senza però trasformarsi mai in imitazione. “To Say I Miss You” è una canzone sincera e costruita con attenzione, due qualità sempre meno scontate.