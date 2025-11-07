“Gli Indimenticabili della Musica al Cinema” arrivano a Sorrento: dal 17 al 22 novembre al Teatro Tasso

Torna a Sorrento la rassegna “Gli Indimenticabili della Musica al Cinema”, un viaggio tra i grandi capolavori che hanno raccontato la storia della musica attraverso il linguaggio del cinema.

Dal 17 al 22 novembre 2025, il Teatro Tasso di Sorrento, diretto da Massimiliano Gallo, ospiterà la seconda parte del progetto prodotto in collaborazione con Ufficio K e con il sostegno della Regione Campania – Film Commission.

Dopo il successo della prima sessione di settembre alla Ex Base Nato di Bagnoli, la rassegna prosegue con sei nuove proiezioni, tutte a ingresso gratuito, che completano un percorso di 15 opere complessive dedicate alla musica e ai suoi protagonisti, tra biopic, docufilm, musical e animazione.

Il programma delle proiezioni al Teatro Tasso di Sorrento

Lunedì 17 novembre – ore 21: “The Blues Brothers”

Si parte con il film cult di John Landis, con John Belushi e Dan Aykroyd. Una commedia musicale del 1980 divenuta leggenda, con la partecipazione di mostri sacri come Aretha Franklin, James Brown, John Lee Hooker e Ray Charles.

Martedì 18 novembre – ore 21: “Buena Vista Social Club”

Il docufilm di Wim Wenders segue il chitarrista Ry Cooder nella registrazione di un album insieme a leggende cubane come Ibrahim Ferrer, Compay Segundo e Omara Portuondo. Una celebrazione della musica come memoria e identità.

Mercoledì 19 novembre – ore 21: “A Star Is Born”

Il remake diretto da Bradley Cooper con Lady Gaga, vincitore di Oscar, Golden Globe e BAFTA per la canzone “Shallow”. Un racconto intenso sul successo, l’amore e la fragilità degli artisti.

Giovedì 20 novembre – ore 21: “Yellow Submarine”

Il film d’animazione del 1968 di George Dunning, un viaggio psichedelico nel mondo dei Beatles, tra pop art, fantasia e una colonna sonora indimenticabile.

Venerdì 21 novembre – ore 21: “Rocketman”

Il biopic su Elton John diretto da Dexter Fletcher e interpretato da Taron Egerton. Una favola musicale premiata con Oscar, Golden Globe e Critics Choice Award.

Sabato 22 novembre – ore 21: “Whiplash”

Il capolavoro di Damien Chazelle, con Miles Teller e J.K. Simmons. Tre Premi Oscar, un Golden Globe e un BAFTA per una storia tesa e potente sul talento e l’ossessione.

Musica, cinema e grandi emozioni

“Gli Indimenticabili della Musica al Cinema” celebra le opere che hanno saputo fondere due linguaggi universali – la musica e il cinema – raccontando le vite, le passioni e le sfide dei protagonisti che hanno segnato la cultura del Novecento e oltre.

Tutte le proiezioni si terranno alle ore 21:00 e saranno a ingresso gratuito, fino a esaurimento dei posti disponibili.

INFO E CONTATTI

Teatro Tasso – Sorrento

Tel. 081 17560779

✉️ info@teatrotassosorrento.it | info@ufficiok.com