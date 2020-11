Pubblicato il 30 ottobre THE FLOCK il nuovo singolo degli Everglade, rock-band di stanza in Veneto tra le province di Rovigo e Padova

The Flock è il primo di una serie di brani che il gruppo ha registrato nel 2019 con la partecipazione del chitarrista Enrico Buoso e che ora finalmente si apprestano ad uscire.

“Il gregge”, questo il significato del titolo della canzone degli Everglade, parla di tutti quei pensieri negativi che contraddistinguono molte persone della società contemporanea, ai quali i tre rispondono alzando il volume, perchè non si può vedere tutto nero: in fondo siamo molto fortunati rispetto ad altri in questa parte di mondo.

Guarda il video: https://youtu.be/H4cBKo2tS2M

Musicalmente The Flock si presenta più pop rispetto alle precedenti produzioni del trio, anche se in fondo si sente che il suono della band ha attraversato le strade del rock prima di arrivare sin qui.

L’ispirazione ed i riff, all’orecchio, sembrano più di matrice britannica che statunitense questa volta.

Probabilmente qualche ascoltatore della prima ora si chiederà cosa sia successo agli Everglade. Forse sono cresciuti, e il primo segno di maturità è di sicuro l’apertura, essere aperti ad accogliere nuovi stimoli, nuovi generi musicali e nuove collaborazioni. E gli Everglade ora sono pronti a tutto.

Il singolo è accompagnato da un videoclip realizzato dalla band stessa. Singolo e video sono disponibili dal 30 ottobre sulle migliori piattaforme di streaming video e audio e su tutti gli stores musicali.

La band Everglade nasce nel 2003 come evoluzione di un progetto musicale precedente incentrato su cover di matrice grunge e pezzi originali, da subito composti in lingua inglese. Nel corso degli anni, come per qualunque formazione, ci sono stati avvicendamenti di persone, pause e belle avventure; attualmente il gruppo è composto da Matteo Panin (voce e chitarra), Luca Boscarato (batteria) e Mattia Baratto (basso).

La band ha all’attivo la pubblicazione dell’album Things to save e di diversi singoli, l’ultimo dei quali, Hernest, uscito nel 2018 è stato realizzato per la colonna sonora dell’omonimo film indipendente prodotto da G.A.L.P. – Gruppo Amatoriale Lungometraggi Padova.

Nel corso del 2019, anche grazie alla partecipazione del chitarrista Enrico Buoso, la band ha registrato nella propria “cantina” quattro brani, che farà uscire tra la fine del 2020 e l’inizio del 2021.

Credits:

Testo: Matteo Panin

Chitarre: Matteo Panin, Enrico Buoso

Batteria: Luca Boscarato

Basso: Mattia Baratto

Registrato presso l’home studio della band

Mix e mastering: Alex Sanguigni @ A Cut Above, London

