“Give it a break” è il nuovo singolo del progetto Material Fields

Un nuovo capitolo che segue il disco di debutto omonimo pubblicato ad aprile del 2022. Finalmente il seguito dell’autobiografia musicale di un percorso di scoperta di sè, in bilico tra influenze industrial ed elettroniche

MATERIAL FIELDS torna con un nuovo singolo dal titolo “GIVE IT A BREAK“, in uscita mercoledì 27 settembre 2023. Un nuovo capitolo per il progetto solista di Lorenzo Pasini (familiare ai più come chitarrista dei Pinguini Tattici Nucleari), che segue l’album di debutto omonimo pubblicato ad aprile 2022. Il nuovo brano porta avanti l’esplorazione delle influenze industrial ed elettroniche già presenti nell’album d’esordio, mescolandole con un’estetica marcatamente rock e mantenendo vivo il filo conduttore con le sonorità della produzione precedente.

MATERIAL FIELDS unisce il prog rock moderno di Steven Wilson e Porcupine Tree ai Nine Inc

h Nails, contamina Jeff Buckley con le atmosfere scure di James Blake, prende le esperienze rock e grunge degli anni ’90 e le mescola al pop contemporaneo e ai paesaggi sonori degli ultimi lavori dei Leprous.

Material Fields è il progetto solista di Lorenzo Pasini.

Classe 1994, Lorenzo è principalmente conosciuto per essere il chitarrista della band Pinguini Tattici Nucleari, della quale fa parte dal 2011. Il primo album omonimo del progetto Material Fields viene pubblicato nell’aprile del 2022 ed emerge dai diversi stimoli creativi dell’artista, dal rock al prog, dalla musica elettronica al pop fino alle influenze industrial. Il nuovo singolo “Give It A Break” è fuori dal 27 settembre sulle piattaforme di streaming e gli store digitali.

https://www.instagram.com/material_fields/

per info scrivere a morgana@astarteagency.it