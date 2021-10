Giuseppina Ciarla – A Ticket Home

Strumento certamente meno diffuso di tanti altri, l’arpa, forse anche a causa del suo ingombro e della sua preziosità intrinseca.

Abbastanza rari, di conseguenza, anche gli arpisti anzi, meglio, le arpiste, dato che lo strumento è ancor oggi appannaggio prevalentemente di artiste donne.

Ancor più inusuale la coesistenza, nella stessa artista, della figura dell’arpista e della cantante.

Ma proprio in questa singolare categoria ritroviamo Giuseppina Ciarla, un’arpista-cantante che ha unito i suoi due talenti in modo veramente originale e ammirevole realizzando l’album A Ticket Home.

Già, perché la Ciarla eccelle in tutt’e due le discipline e accompagna la sua voce, quasi esclusivamente e con poche eccezioni, con i suoni che le sue dita producono squisitamente con la sua arpa.

Già dall’ascolto del primo brano, le atmosfere generate dall’ensemble di voce e musica concentrate nello stesso soggetto, risultano delicate, rilassante e, a tratti, oniriche, generate con grande raffinatezza e misura.

La selezione dei brani, fatta da Giuseppina Ciarla per questo suo album A Ticket Home, è molto variegata e riesce a incontrare un po’ tutti i gusti musicali mettendo, al tempo stesso, bene in evidenza le sue ottime capacità di spaziare disinvoltamente tra i diversi generi.

La nostra Giuseppina si muove, infatti, saltando tra una canzone classica napoletana e due brani della produzione di Astor Piazzolla; tra due sue composizioni originali e Nature Boy, grande successo di David Bowie; tra In Cerca Di Te e Bella Ciao, quelle che sono ormai due “standard” della canzone italiana, e un Billie Jean di Michael Jackson; tra la La Ballata di Sacco e Vanzetti di Ennio Morricone e Que Sera, Sera, portato al successo da Doris Day.

Il tutto è sempre ben amalgamato da arrangiamenti, anch’essi originali della stessa Ciarla, a tratti molto ricchi e ben articolati ma senza essere però mai sopra le righe, che fanno da ottimo supporto al suo canto.

Da notare, oltre all’ottima estensione vocale e alla sobrietà interpretativa, anche l’acquisizione di un’ottima pronunzia – per un’artista nata a Bari ma statunitense di adozione – della lingua napoletana, a dimostrazione di quanta accuratezza ci sia stata nello studio e nella preparazione del progetto.

Brani:

1 Oblivion (Astor Piazzolla)

2 Que Sera, Sera (Jay Livingston & Ray Evans)

3 In Cerca di Te (Giancarlo Testoni & Eros Sciorilli)

4 Maria, Marì! (Eduardo Di Capua & Vincenzo Russo)

5 Nature Boy (Eden Ahbez)

6 Bella Ciao (Traditional Italian)

7 The Ballad of Sacco and Vanzetti (Ennio Morricone e Joan Baez)

8 Preghiera (Prayer) (Giuseppina Ciarla)

9 Billie Jean (Michael Jackson)

10 L’Invasione di Farfalle (Giuseppina Ciarla)

11 Libertango (Astor Piazzolla)

Links:

https://www.giuseppinaciarla.com/

https://www.facebook.com/giuseppina.ciarla.5

https://www.facebook.com/HumanatHarp

https://www.instagram.com/humanatharp/

https://www.youtube.com/channel/UC-OrZV3UMeDY65z9xKXc1aQ