Giuseppe Simone presenta il Nuovo Singolo “Il Mio Cuore Oscuro”

Giuseppe Simone è un giovane artista nato il 18 Febbraio 1998 e cresciuto con la passione della musica che lo porta a studiare pianoforte e chitarra sin da subito. Inizia così la sua carriera esibendosi in una cover band in alcune località siciliane, fino a realizzare una band tutta sua. È a tutti gli effetti un cantante hard rock, heavy metal dalle sonorità del passato, trascendendo il tutto in chiave moderna. Scrive testi autobiografici ed è pieno di sorprese e con un unico sogno: stare sul palco!

Il 5 Marzo 2021 pubblica in tutte le piattaforme digital il suo nuovo singolo dal titolo “Il Mio Cuore Oscuro”

https://bit.ly/2Od392u

https://youtu.be/Ywu6v3s9cQI



https://www.instagram.com/_giuseppesimone_official

https://www.facebook.com/giuseppesimone98official

https://www.youtube.com/channel/UCP0AyFDgDkYWVJsZ_ZduO1