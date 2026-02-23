GIUSEPPE BASSI pubblica il nuovo disco “Ima Adesso”

Giuseppe Bassi, contrabbassista e compositore pugliese, ha pubblicato il suo nuovo CD, disponibile nei principali store online e distribuito da Believe Digital.

Bassi è considerato uno dei musicisti e autori italiani più autorevoli e impegnati sulla scena internazionale.

Come suggerisce il titolo, l’album rappresenta una sorta di bilancio umano e artistico, un percorso tra esperienze, incontri e momenti significativi della sua vita e della sua carriera.

Il titolo trae ispirazione dalla radice giapponese ima, un carattere antichissimo già presente nelle iscrizioni su bronzo della dinastia Zhou. Nel pensiero giapponese ima non indica soltanto l’adesso’ in senso cronologico, ma un punto di equilibrio tra passato e futuro: un istante carico di potenzialità, che richiama la presenza e la consapevolezza del momento.

Ad accompagnare Bassi in questo viaggio musicale e interiore sono alcuni tra i più importanti nomi del jazz internazionale: il sassofonista argentino Javier Girotto, il pianista svedese Daniel Karlsson e il batterista Lorenzo Tucci.

L’album sarà presentato ufficialmente in concerto a Bari, sabato 7 marzo 2026, presso il Teatro del Nicolaus Hotel, nell’ambito della 33ª Rassegna di Alta Fedeltà “Bari Hi-End”.

Video del brano “Ima Adesso”

Cenni biografici.

Giuseppe Bassi è contrabbassista, compositore, autore e documentarista.

Nel corso della sua carriera ha suonato con alcuni dei più grandi musicisti jazz internazionali e ha collaborato con importanti jazzisti italiani, tra cui: Enrico Pieranunzi, Enrico Rava, Dado Moroni, Gegè Telesforo, Roberto Gatto, Stefano Bollani, Max Ionata, Rosario Giuliani, Gianluca Petrella, Lorenzo Tucci, Francesco Cafiso, Fabrizio Bosso, Gianni Basso, Dino Piana, Roberto Ottaviano e Franco Cerri.