Giuseppe Bassi e Sumire Kuribayashi “I Will Touch You” il 7 luglio al Museo Ferroviario di Pietrarsa

Nella location mozzafiato del Museo Ferrioviario di Pietrarsa, il Live Tones presenta

Giuseppe Bassi Sumire Kuribayashi in “I will touch you”

Museo di Pietrarsa, 7 luglio 2022

Sumire Kuribayashi, pianoforte

Giuseppe Bassi, contrabbasso

“I Will Touch You” non è un disco, non un progetto, non un’idea…

È una storia che si scrive da sola.

Figlio della pandemia, che ha annullato la tournée di Giuseppe Bassi e Sumire Kuribayashi, ha visto la luce come naturale seguito delle dirette quotidiane “The bass and the puppets” che il contrabbassista ha prodotto avvalendosi delle basi di Sumire al piano solo che quotidianamente arrivavano dal Giappone.

“I will Touch You” Racchiude una piccolissima parte di quelle musiche, scelte tra le più emozionanti.

Il disco è un trionfo di gioia, ma anche di malinconia. La presenza di Sumire in quelle note celebra un’amicizia vera ed un amore profondo che nessuna lontananza e assenza potrà mai sconfiggere.

Le composizioni originali di Sumire e di Giuseppe, appositamente scritte nel periodo di lontananza, e le musiche di grandi compositori del ‘900, come Gershwin, Rodgers, Hancock, celebrano l’amore in tutte le sue sfaccettature.

“I Will Touch You” è un classico disco d’amore in cui sono protagonisti i musicisti e tutte le persone che per sette mesi hanno ininterrottamente assistito a “The bass and the puppets” (le dirette FaceBook che Giuseppe ha fatto ininterrottamenteby ogni giorno dal 12 marzo 2020, per 7 mesi). Giuseppe Bassi lo considera il disco più bello della sua vita.