Giuliano Crupi: due nuove date in apertura agli Zero Assoluto

Il cantautore romano Giuliano Crupi continua a sorprendere e conquistare il cuore del pubblico con la sua musica. Dopo aver aperto con grande successo il concerto degli Zero Assoluto lo scorso 19 luglio a Sant’Onofrio di Campli (TE), Crupi tornerà sul palco in apertura del celebre duo per due nuovi appuntamenti estivi:

9 agosto 2024 : Collegio Sant’Adriano, San Demetrio Corone (CZ) .

Ingresso: Libero

Ore: 21.00

25 agosto 2024: Piazza del Mercato, Labico (RM).

Ingresso: Libero

Ore: 21.00

Queste nuove date, aggiunte proprio in seguito al positivo riscontro ottenuto a Sant’Onofrio di Campli, fanno parte del “Luce Tour” e offriranno al pubblico un’altra occasione per lasciarsi emozionare dalle intense e profonde canzoni tratte dall’ultimo EP “Luce”, un progetto che affronta con sensibilità temi universali come il dolore, la speranza e la rinascita.

Ma le soddisfazioni per Giuliano Crupi non finiscono qui. Lo scorso 2 agosto, il cantautore ha ricevuto un importante riconoscimento al “Festival Internazionale Inventa un film”, aggiudicandosi il terzo premio nella sezione La Finestra Sociale, Tema disabilità – Oltre gli stereotipi. Questo premio sottolinea l’impegno dell’artista nel raccontare attraverso la sua musica tematiche delicate e attuali, rompendo barriere e andando oltre i cliché.

La tracklist di “Luce” include: “Luce”, “Parlerò anch’io”, “Ancora un’altra volta”, “In un mondo di biglie”, “L’Amore è inopportuno”.

https://open.spotify.com/intl-it/album/3mq5xLfliRQO9QQxENP30N?si=rsFIxuFEQfe-nLzHoTEgLQ

Giuliano Crupi nasce e cresce nella musica grazie alla passione trasmessagli dai suoi genitori. Studia canto e chitarra in adolescenza e, in seguito, anche pianoforte. All’età di sedici anni comincia a scrivere le sue prime canzoni. Nel 2014 conosce il produttore Maurizio Filardo, col quale arriva alla realizzazione del suo primo album, “Possibimente guardo il cielo” uscito nel 2015 per l’etichetta Mafi Srl, dal quale vengono estratti i singoli “La principessa e il rospo”, “Merito più di te” feat Lucci (Brokenspeakers) e “Questa strana giostra”. Nel 2017 esce, in anteprima per Tgcom24, “Impronte”, il primo singolo del nuovo progetto musicale totalmente indipendente e prodotto da Stefano Calabrese con cui si esibisce anche all’Earth Day Italia. A seguire esce il secondo singolo dal titolo “Un bacio in più”. Nel 2017 è finalista del Premio Roma Videoclip, anno in cui escono i singoli “Fuoco”, “Vivo”, “La bellezza” e “I mali che non vuoi” (anche in spagnolo presentato al Festival De Vina Del Mar in Cile) che si aggiudica il Premio Roma Videoclip 2018. In seguito è finalista al Premio Fabrizio De Andrè 2019 disputato a Casa Siae a Sanremo. L’8 Marzo esce il nuovo singolo “Poesia”, in anteprima su Radio Rock, che lo porta nuovamente in finale al Premio Roma Videoclip 2019. Il 3 gennaio 2020 pubblica il singolo “Come i bimbi fra le onde” con il quale raccoglie fondi per l’ospedale di Haiti in collaborazione con la Fondazione Francesca Rava. Ad agosto 2020 esce a sorpresa, solo su Youtube, il singolo “Festa”, interamente scritto, prodotto, registrato dall’artista. Nel 2021 il singolo “Come I Bimbi Fra Le Onde” partecipa, nella versione acustica, alla maratona One People One Planet per l’Earth Day 2021 in onda su RaiPlay. Il videoclip relativo è selezionato da Grazia di Michele come finalista al prestigioso Festival Internazionale Tulipani di Seta Nera e selezionato inoltre come finalista del Festival Internazionale Inventa Un Film. Il 29 ottobre esce il singolo “Filtro”, un inno alla libertà di essere autentici e a ottobre 2022 pubblica il singolo “L’Amore è inopportuno”. Giuliano Crupi sta attualmente scrivendo e collaborando come autore per altri artisti e sta lavorando ai suoi nuovi brani.

