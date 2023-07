“Girasole” è il nuovo singolo di Smeralda

Esce venerdì 14 luglio 2023 in distribuzione Universal Music Italia il nuovo singolo del progetto Smeralda, alter ego della ventiduenne Ginevra Enrica Smeralda Rescigno, dal titolo “Girasole“. Il brano segue il singolo di debutto pubblicato a marzo, “Diva” e parla, essenzialmente, di narcisismo e di egoismo. Il girasole è un fiore che è sempre stato associato alla positività e all’allegria, proprio per la sua associazione al sole. Tuttavia, non si è mai considerato che, guardando sempre al sole, non tiene mai conto dell’ombra alle sue spalle. Questo è diventato il paragone perfetto per tutte quelle situazioni in cui ci si confronta con persone che, senza considerare la sofferenza altrui, perseguono capricciosamente quello che il proprio ego vuole. È un brano catartico, che serve a realizzare quanto queste persone portino tossicità nella vita degli altri, danneggiando infine loro stesse.

https://open.spotify.com/album/05FeOlCQlJ91R1eVeTdgNO?si=0p5f217xRiCcXGdvQ9VhnQ

Testo di Ginevra Rescigno (Smeralda)

Musica di Ginevra Rescigno (Smeralda)

Prodotto da Pietro Foresti

Arrangiato da Luca Urbani

Registrato da Luca Urbani, Davide Secondelli e Pietro Foresti presso Frequenze Studio – Monza Mixato e Masterizzato da Luca Urbani

Management di Andrea Dulio

Video a cura di Mariam Reza Beigi e Giulia Marras

Stylist e curatore di immagine Danilo Greco

Make-up e Hairstyle di Beatrice Pavan

Distribuzione Universal Music Italia

BIOGRAFIA:

Ginevra Enrica Smeralda Rescigno, in arte semplicemente Smeralda è nata il 14 novembre 2000 (età 22 anni) a Milano. Sin da neonata ha sempre espresso una forte propensione al canto: sua mamma racconta spesso di come fosse in grado di riconoscerla dagli altri bambini quando piangevano, per via del forte vocione. Il tutto poi si è sviluppato successivamente con innumerevoli esibizioni davanti ai propri genitori, per la loro profonda gioia.

Smeralda ha iniziato a studiare canto a 11 anni, presso diverse scuole di musica. Attualmente studia presso il Bunker 54, ed è allieva di Alice Frigerio. Ha inoltre studiato musical per oltre 6 anni, presso il Centro Teatro Attivo di Milano, prendendo parte come protagonista in spettacoli come Hair, Jesus Christ Superstar e Sweeney Todd. Per completare la propria cultura musicale da due anni, studia pianoforte. Parallelamente agli studi musicali, per non stressarsi troppo, Smeralda ha conseguito il 22 luglio 2022 la laurea triennale in “Comunicazione, media e pubblicità” presso l’Università IULM, trattando, come argomento di tesi, il musical “Hamilton: an American Musical”. Sta attualmente conseguendo la laurea magistrale in “Marketing, Consumi e Comunicazione”. Nel tempo “libero” pratica pole dance e si diletta all’uncinetto. Negli anni ha partecipato ad alcuni concorsi come “Coppa Italia”, dove si è classificata prima nella categoria “Performer Completo” a livello regionale e si è attestata tra i primi 10 a livello nazionale, potendo quindi accedere alla competizione europea.

Nel dicembre 2022 ha firmato un contratto di distribuzione con la Universal Music Italia e il 31 marzo 2023 ha pubblicato il suo primo singolo “Diva”, scritto da lei, musicato in collaborazione con l’amico Lorenzo Laguardia e prodotto da Pietro Foresti e Luca Urbani presso lo studio Frequenze di Monza. Il 14 Luglio 2023 pubblica il secondo brano, dal titolo “Girasole”, completamente scritto di suo pugno e prodotto ancora una volta da Pietro Foresti e Luca Urbani.

