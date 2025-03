“GIRA VOTA E FURRÌA” – Un omaggio alla Sicilia il nuovo singolo di EMAN

Il nuovo singolo di EMAN, “Gira vota e furrìa”, è ora disponibile.

Si tratta di una bossa nova in siciliano che celebra l’anima più autentica della Sicilia. Attraverso la metafora dell’isola come una donna ambita e desiderata, il brano evoca il suo fascino senza tempo, il vento di Ponente e l’eredità lasciata dalla dominazione araba.

Il titolo è un omaggio alla tradizione popolare siciliana, racchiudendo un’espressione tipica che richiama il ritmo della vita sull’isola. Con un testo poetico e romantico, immerso nelle calde sonorità latine della bossa nova, EMAN trasporta l’ascoltatore in un viaggio suggestivo, fatto di emozioni autentiche e atmosfere avvolgenti.

Ancora una volta, l’artista stupisce con la bellezza della semplicità, trasformando parole e melodie in un racconto vibrante e intenso.

Video del brano Gira Vota E Furrìa

Biografia

Emanuele Pavano, in arte EMAN, è un cantautore siciliano che scrive canzoni dall’età di 18 anni, quando ha iniziato a suonare la chitarra.

Affascinato dai ritmi latino-americani, con il progetto “Siculatina” fonde l’amore per la sua terra con la passione per le sonorità d’oltreoceano. Oltre alla chitarra, suona la batteria e le percussioni, sperimentando nel tempo diversi generi musicali.

Per EMAN, la musica non dovrebbe essere confinata in etichette di genere, ma giudicata solo per la sua autenticità espressiva.

Nel 2024 firma con Sorry Mom!, con cui ha già pubblicato i singoli “L’Amuri è Assenza” e “Sicula Samba”.