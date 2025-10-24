Gioz pubblica il nuovo singolo “Madre Terra Offesa” – Un grido consapevole di Gioz tra reggae e poesia urbana

“Madre Terra Offesa” è il nuovo singolo di Gioz, che ci accompagna in un viaggio musicale che parla di consapevolezza, urgenza e rispetto. Il brano è una preghiera laica che denuncia lo sfruttamento del pianeta, ma allo stesso tempo invita alla riflessione e all’unione per un cambiamento possibile. Nato da un’idea maturata in Spagna e completato in Toscana, il pezzo fonde sonorità roots reggae con influenze pop e rap, mantenendo un linguaggio accessibile ma profondo. Il ritornello, “Siamo tutti figli di una sfera rotonda… siamo tutti figli di Madre Terra Offesa”, colpisce per la sua forza evocativa e universale. Un inno semplice, ma diretto, che resta in testa e tocca il cuore. La produzione, curata da Dj Emanuele Nassi con il contributo di Giacomo Biagini alle chitarre e al basso, restituisce un suono autentico, caldo e consapevole. Gioz dimostra di saper fondere impegno e melodia, dando forma a un brano che è tanto un messaggio sociale quanto un atto d’amore verso la Terra.