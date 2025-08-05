Giovivendo Festival – DADA’ in concerto l’8 agosto ad Abatemarco (SA)

Giovivendo Festival 2025 – Venerdì 8 agosto ad Abatemarco (Montano Antilia, SA)
Torna un appuntamento ormai storico per la musica indipendente e la cultura giovanile del Cilento: il Giovivendo Festival, giunto alla 14ª edizione.
Un evento che, anno dopo anno, ha ospitato artisti come Marlene Kuntz, Bugo, O’ Zulù (99 Posse), Francesco Di Bella, Tricarico, Diaframma e tanti altri, confermandosi come punto di riferimento della scena alternativa del Sud Italia.
Headliner 2025: DADA’
Tra le voci più interessanti del nuovo panorama musicale italiano, DADA’ arriva al Giovivendo dopo:
- Il successo a X-Factor
- Un tour da oltre 30 date
- Collaborazioni di rilievo (tra cui l’apertura del tour italiano dei Massive Attack)
-
L’uscita del suo album d’esordio: “Core in Fabula”
Il suo è molto più di un concerto: è una performance immersiva che fonde musica, narrazione, teatro e radici mediterranee.
Un viaggio sonoro tra folklore elettronico, fiabe moderne, sacro e pop, tradizione e avanguardia.
️ Opening Act: Unadasola
Dalla costa toscana, il duo Unadasola arriva al Giovivendo con un progetto originale nato da solide basi musicali:
Canto lirico e chitarra jazz
Dopo il successo nei concorsi e l’uscita del primo singolo “Code di lucertola” (2024), nel 2025 pubblicano il loro album d’esordio “lineagialla”, prodotto da Emma Nolde.
Attualmente in tour in tutta Italia.
Closing DJ Set: Tony Borlotti
Storico frontman della band Tony Borlotti e i suoi Flauers, torna al Giovivendo dopo due anni, stavolta in una veste diversa ma sempre esplosiva.
In consolle con la sua ricercata collezione di vinili:
- Beat italiano
- Freakbeat
- Popsike
- Rock&Blues
- Mersey sound
-
Soul
Una chiusura all’insegna del groove vintage e dell’energia senza tempo.