Giovivendo Festival – DADA’ in concerto l’8 agosto ad Abatemarco (SA)

Giovivendo Festival 2025 – Venerdì 8 agosto ad Abatemarco (Montano Antilia, SA)

Torna un appuntamento ormai storico per la musica indipendente e la cultura giovanile del Cilento: il Giovivendo Festival, giunto alla 14ª edizione.

Un evento che, anno dopo anno, ha ospitato artisti come Marlene Kuntz, Bugo, O’ Zulù (99 Posse), Francesco Di Bella, Tricarico, Diaframma e tanti altri, confermandosi come punto di riferimento della scena alternativa del Sud Italia.

Headliner 2025: DADA’

Tra le voci più interessanti del nuovo panorama musicale italiano, DADA’ arriva al Giovivendo dopo:

Il successo a X-Factor

Un tour da oltre 30 date

Collaborazioni di rilievo (tra cui l’apertura del tour italiano dei Massive Attack )

) L’uscita del suo album d’esordio: “Core in Fabula”

Il suo è molto più di un concerto: è una performance immersiva che fonde musica, narrazione, teatro e radici mediterranee.

Un viaggio sonoro tra folklore elettronico, fiabe moderne, sacro e pop, tradizione e avanguardia.

️ Opening Act: Unadasola

Dalla costa toscana, il duo Unadasola arriva al Giovivendo con un progetto originale nato da solide basi musicali:

Canto lirico e chitarra jazz

Dopo il successo nei concorsi e l’uscita del primo singolo “Code di lucertola” (2024), nel 2025 pubblicano il loro album d’esordio “lineagialla”, prodotto da Emma Nolde.

Attualmente in tour in tutta Italia.

Closing DJ Set: Tony Borlotti

Storico frontman della band Tony Borlotti e i suoi Flauers, torna al Giovivendo dopo due anni, stavolta in una veste diversa ma sempre esplosiva.

In consolle con la sua ricercata collezione di vinili:

Beat italiano

Freakbeat

Popsike

Rock&Blues

Mersey sound

Soul

Una chiusura all’insegna del groove vintage e dell’energia senza tempo.