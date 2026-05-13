Giovanni Perino con “Piovono le Bombe” racconta la guerra dalla parte di chi la subisce davvero

““Piovono le Bombe” è un brano dal fortissimo impatto emotivo, con cui Giovanni Perino, cantautore indipendente di Ittiri (SS), affronta il tema della guerra da una prospettiva profondamente umana e dolorosamente reale.

La narrazione prende forma attraverso gli occhi dei bambini e il dolore delle madri, creando un contrasto devastante tra l’innocenza dell’infanzia e la brutalità improvvisa del conflitto. La pioggia, simbolo tradizionalmente legato alla vita e alla rinascita, si trasforma qui in una metafora di distruzione, paura e perdita.

Il ritornello, intenso e diretto, esprime un rifiuto netto della guerra, una presa di posizione chiara e consapevole contro ogni forma di violenza. In questo senso, “Piovono le Bombe” non è soltanto una canzone, ma una vera denuncia emotiva, capace di colpire senza bisogno di retorica o artifici.

Dal punto di vista musicale, il brano si regge su un pianoforte essenziale, elemento centrale nella formazione artistica di Perino, che accompagna la voce con delicatezza e profondità. L’arrangiamento resta volutamente sobrio, lasciando spazio alle parole, ai silenzi e alla forza delle immagini evocate dal testo.

La scrittura di Giovanni Perino è diretta, evocativa e autentica: ogni verso sembra voler restituire dignità alle emozioni di chi vive il dramma della guerra sulla propria pelle. Proprio questa semplicità rende il brano ancora più potente, perché permette all’ascoltatore di entrare immediatamente nella storia raccontata.

Con “Piovono le Bombe”, Giovanni Perino conferma la propria identità di autore attento alla dimensione sociale e umana della musica, consolidandosi come una delle voci più sincere della canzone d’autore indipendente a forte impegno civile.