Giovanni Guidi Luigi Di Nunzio quartet il 7 dicembre al Bourbon Street di Napoli

Il Live Tones presenta il 7 dicembre 2022

“Giovanni Guidi Luigi Di Nunzio quartet”

c/o Bourbon Street Jazz Club, Via Bellini 52 – Napoli

Giovanni Guidi pianoforte

Luigi Di Nunzio sax

Umberto Lepore contrabasso

Marco Castaldo batteria

⏰️ L ‘ingresso è dalle ore 20,30.

Inizio concerto ore 21.30. Posti limitati si prega di prenotare per l assegnazione del posto. La prenotazione sarà valida sino alle 21.20.

🎫Il costo del biglietto per ascolto concerto è di € 10.00 acquistabile in prevendita al link https://www.go2.it/evento/giovanni_guidi_luigi_di_nunzio_quartet/6148 e prevendite fisiche territoriali, ma anche la sera stessa alla biglietteria predisposta al Bourbon Street.

🔴Drink e Food alla carta

➡️INFO e PRENOTAZIONI: 3389941559/ 338 8253756

Il 4tet si è formato grazie ai 4 mesi di soggiorno napoletano dell umbro pianista Giovanni Guidi per la realizzazione del progetto su Pasolini presentato in questa città in occasione di Piano City Napoli 2022. Giovanni Guidi grande improvvisatore dall’ intensa espressività sostenuta da una grande tecnica, già in intesa musicale con il sassofonista Luigi Di Nunzio,dedito all esplorazione e anche alla scomposizione musicale, amando spudoratamente Napoli ha voluto dar vita ad un quartetto con musicisti napoletani e in prossimo futuro siamo certi del successo del 4tet su altri palchi dopotutto sia Giovanni Guidi che Luigi Di Nunzio sono 2 musicisti richiesti in svariate formazioni per l utilizzo del loro strumento con grande tecnica e maestria.

Nel loro live si accompagnano ad altrettanto validi musicisti napoletani come Umberto Lepore al contrabasso e Marco Castaldo alla batteria spesso presenti nelle formazioni del sassofonista di Nunzio.