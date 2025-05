Giovanni Benvenuti 4et – “Dedicated To” in concerto all’Alexanderplatz il 2 giugno

Lunedì 2 giugno alle 21:30, all’Alexanderplatz Jazz Club di Roma, il sassofonista Giovanni Benvenuti presenterà il suo nuovo disco intitolato Dedicated To

Lo storico e prestigioso Alexanderplatz Jazz Club (Via Ostia, 9 – Roma), lunedì 2 giugno alle 21:30, sarà la cornice del concerto di Giovanni Benvenuti Quartet – Dedicated To, brillante formazione diretta da Giovanni Benvenuti (sax soprano e sax tenore) e completata da tre eccellenti compagni di viaggio come Vittorio Solimene (pianoforte), Francesco Pierotti (contrabbasso) e Lorenzo Tucci (batteria). Dedicated To è la nuova realizzazione discografica del sassofonista, pubblicata dall’etichetta Wow Records. Un album, questo, interamente dedicato ad alcuni standard immortali, ottimamente riarrangiati, autografati da vere e proprie icone sacre come Horace Silver, Duke Ellington, Bud Powell, Charlie Parker, solo per elencarne alcune. Un tributo, dunque, alla tanto cara tradizione jazzistica. Ma soprattutto un omaggio alle donne citate nei titoli di queste composizioni: Barbara (Horace Silver), Angelica (Duke Ellington), Celia (Bud Powell), Blues for Alice (Charlie Parker), giusto per fare un esempio. Questo disco rappresenta una sorta di ritorno alle origini per Giovanni Benvenuti, in quanto dopo svariati progetti incentrati su musica originale, il sassofonista intende soddisfare la sua esigenza artistica omaggiando alcuni fra i più grandi eroi della storia del jazz.

L’autore di Dedicated To spiega la genesi e descrive il mood del suo CD: «Per Dedicated To ho riunito un quartetto di musicisti straordinari (Vittorio Solimene, Francesco Pierotti e Lorenzo Tucci, ndr) per rendere omaggio alla tradizione del jazz e a coloro che mi hanno ispirato, scegliendo un repertorio di brani che hanno come titolo nomi femminili».

Una ghiotta occasione, dunque, per tutti i jazzofili della prima ora, di assistere un concerto che esprime e rappresenta un solido legame con la tradizione jazzistica.

Biografia Giovanni Benvenuti

Giovane sassofonista jazz e compositore animato da una viva curiosità, incline alla scrittura di brani originali, ma sempre profondamente rispettoso della tradizione, Giovanni Benvenuti è un musicista che si sta ritagliando uno spazio importante nel circuito jazzistico italiano. Oltre all’Italia, Turchia, Francia, Germania, Slovenia, Panama, Stati Uniti, Svizzera – e non solo – sono i Paesi in cui si è esibito e continua a esibirsi. Nell’arco della sua carriera ha condiviso la scena con numerosi nomi altisonanti del jazz nazionale e mondiale come John Taylor, Guinga, Ares Tavolazzi, Nico Gori, Danilo Blaiotta, Alessandro Lanzoni, Mirko Guerrini, Francesco Diodati, Enrico Morello, Bernardo Guerra, Gabriele Evangelista e tanti altri ancora.

