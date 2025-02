GIORGIO POI – dal vivo il 24 maggio a Milano e il 13 giugno a Roma

GIORGIO POI, il più internazionale dei nostri cantautori, a due anni di distanza dal tour di Gommapiuma, annuncia il suo ritorno dal vivo.

Un ritorno molto atteso, dopo i successi e i riconoscimenti internazionali raccolti in questi anni. Giorgio POI ha aperto i concerti delle date dei Phoenix a Milano, Parigi e negli Stati Uniti, fino al mini tour asiatico che lo ha portato ad esibirsi a Pechino, Tianjin e Hong Kong, passando per Città del Messico. L’artista si è esibito prima del concerto del musicista Leon León Larregui, storico leader degli Zoè, con cui ha collaborato partecipando al brano “Chromocosmic Avenue”.

La band che accompagna Giorgio Poi sul palco, come sempre, è formata da:

Matteo Domenichelli al basso;

Francesco Aprili alla batteria;

Benjamin Ventura alle tastiere.

Le due speciali in Italia, sono al MI AMI di Milano il 24 maggio e il 13 giugno a Roma al Forte Antenne, precedute da un tour che toccherà le principali capitali europee: Berlino il 9 maggio, Bruxelles l’11, Parigi il 12 e Londra il 13 maggio.



Programma del tour:

Il dettaglio delle date del tour organizzato da DNA concerti. Nuove date saranno annunciate nelle prossime settimane, info e prevendite su www.dnaconcerti.com.

data località prevendita biglietti 09 maggio 2025 Berlino, Lark acquista 11 maggio 2025 Bruxelles, Pilar acquista 12 maggio 2025 Parigi, La Bellevilloise acquista 13 maggio 2025 Londra, O2 Academy Islington acquista 24 maggio 2025 Milano, MI AMI acquista 13 giugno 2025 Roma, Forte Antenne acquista

Biografia:

Dopo aver vissuto per diversi anni tra Londra e Berlino , pubblica nel 2017 il disco “Fa Niente” . I Phoenix si innamorano della sua musica e lo invitano ad aprire i loro concerti a Milano, Parigi e negli USA. Nei primi mesi del 2018 Giorgio Poi si dedica alla produzione artistica del disco d’esordio di Francesco De Leo.

Nel 2019 pubblica il secondo album “Smog” e parte con la sua band per un fortunato tour in tutta Italia che registra numerosi sold out. L’ultimo album è Gommapiuma, uscito a dicembre 2021. Nel 2023 pubblica il brano “Chromosomic Avenue” in collaborazione con Leon Larregui e apre il suo concerto a Città del Messico. Sempre nel 2023 si esibisce due volte a Parigi: al Le Trabendo per il Fiore Verde Festival e al Louvre per il Cinéma Paradiso Louvre Festival. Nel 2024 esce “Tic Tac” in collaborazione con il cantante svizzero Muddy Monk e, sempre nello stesso anno, si imbarca in un tour asiatico, esibendosi presso l’Istituto Italiano di Cultura di Pechino, l’Università Nankai di Tianjin e l’Y Theatre di Hong Kong

In parallelo nascono le proficue collaborazioni con: