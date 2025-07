GIORGIO NIELOUD pubblica il nuovo singolo “Per un momento”

Giorgio Nieloud – “Per un momento” – la delicatezza che resta.

La delicatezza di un istante che diventa eterna, una sensazione immediata che si trasforma in un ricordo indelebile.

Con il suo nuovo singolo “Per un momento”, il cantautore torinese Giorgio Nieloud torna a raccontare l’emozione nella sua forma più pura e sospesa.

Guarda il video del brano “Per un momento“

Il brano nasce come un dialogo intimo tra chitarra e voce, per poi aprirsi gradualmente in una dimensione più consapevole e riflessiva. È un pop elegante e gentile, dal carattere dolce e trasparente, in cui la morbidezza della melodia si intreccia con una scrittura capace di rendere poetica l’immediatezza dei ricordi e l’evanescenza della memoria.

Il risultato è un singolo ammaliante, che accoglie l’ascoltatore con grazia, quasi cullandolo, e lo accompagna per tutta la durata del pezzo.

Una canzone fuori dal tempo

“Per un momento” prende vita da una linea melodica chiara e nitida, lenta e ben scandita, costruita su un arrangiamento etereo, sospeso, volutamente fuori da spazio e tempo.

L’obiettivo è restituire la fragilità e l’intimità di un momento unico, personale, irripetibile.

La canzone si muove su atmosfere ispirate alla bossa nova italiana, evocando i suoni caldi e raffinati di Ornella Vanoni e Toquinho.

Solo l’essenziale: i legni della chitarra classica e del contrabbasso, le spazzole sulla batteria, una voce sincera e mai sopra le righe.

Il testo, semplice e diretto, racconta un amore che non possiede, ma accompagna. Un affetto libero e profondo, che esiste finché c’è qualcosa da condividere.

Giorgio Nieloud – in breve

Giorgio Nieloud è un cantautore torinese che scrive, compone, canta e suona dal vivo da sempre. La sua musica è influenzata da ascolti che spaziano dai Beatles a Daniele Silvestri, con uno stile personale che attraversa generi diversi – dalla bossa nova alla drum’n’bass, fino alla ballad acustica.

Al centro di tutto, però, ci sono sempre le storie vere, nate da istanti vissuti o osservati. La priorità resta quella di suonare, creare melodie nuove, sorprendere con l’armonia o emozionare con la semplicità.