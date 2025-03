GIORGIA: nuove date per il tour “Come Saprei Live 2025” e “Palasport Live 2025”

GIORGIA – “LA CURA PER ME” È DISCO D’ORO!

Sold out a Roma, Siracusa, Milano e Caserta – Aggiunta una nuova data alla Reggia di Caserta il 26 settembre!

“La Cura per Me” è certificato DISCO D’ORO (FIMI/Gfk), dopo aver raggiunto i 40 milioni di stream e il secondo posto in classifica FIMI/Gfk per la seconda settimana consecutiva. Il brano sanremese di Giorgia è il più utilizzato su TikTok, confermando il suo enorme successo.

Tour 2025: le date estive in location uniche

“COME SAPREI LIVE 2025” – Un tour imperdibile per festeggiare i 30 anni di “Come Saprei”!

11 GIUGNO | SORDEVOLO (BI) – Anfiteatro Giovanni Paolo II (DATA ZERO)

13 GIUGNO | ROMA – Terme di Caracalla (SOLD OUT)

14 GIUGNO | ROMA – Terme di Caracalla (SOLD OUT)

21 LUGLIO | CODROIPO (UD) – Villa Manin

25 LUGLIO | SIRACUSA – Teatro Greco (SOLD OUT)

26 LUGLIO | SIRACUSA – Teatro Greco (SOLD OUT)

16 SETTEMBRE | CASERTA – Reggia di Caserta, Piazza Carlo di Borbone (SOLD OUT)

26 SETTEMBRE | CASERTA – Reggia di Caserta, Piazza Carlo di Borbone (NUOVA DATA!)

️ Tour nei palasport: “PALASPORT LIVE 2025”

25 NOVEMBRE | JESOLO (VE) – Palazzo del Turismo (DATA ZERO)

06 DICEMBRE | BOLOGNA – Unipol Arena

08 DICEMBRE | FIRENZE – Nelson Mandela Forum

10 DICEMBRE | TORINO – Inalpi Arena

12 DICEMBRE | PESARO – Vitrifrigo Arena (NUOVA DATA!)

13 DICEMBRE | MILANO – Unipol Forum (SOLD OUT)

16 DICEMBRE | PADOVA – Kioene Arena

19 DICEMBRE | ROMA – Palazzo dello Sport

20 DICEMBRE | BARI – PalaFlorio

I biglietti per le nuove date sono su Ticketone e nei punti vendita abituali.

Info biglietti e prevendite: www.friendsandpartners.it