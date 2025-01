Giorgia celebra i 30 anni di “Come Saprei” con un evento speciale il 16 settembre alla Reggia di Caserta

16 settembre 2025 | Festival “Un’Estate da Belvedere” | Piazza Carlo di Borbone, Reggia di Caserta

Giorgia sarà protagonista della decima edizione del festival “Un’Estate da Belvedere”, con un evento unico e indimenticabile per celebrare i 30 anni della sua iconica “Come Saprei”. L’appuntamento è fissato per martedì 16 settembre 2025, nella suggestiva Piazza Carlo di Borbone davanti alla Reggia di Caserta.

I biglietti per l’unico live di Giorgia in Campania saranno disponibili in prevendita dalle ore 12:00 di venerdì 24 gennaio su Ticketone e nei punti vendita autorizzati.

Un anno speciale per Giorgia: tra Sanremo e grandi live

Dopo un 2024 straordinario tra musica, tv e cinema, Giorgia si prepara a incantare il pubblico con un 2025 ricco di appuntamenti imperdibili.

Sanremo 2025 : Giorgia tornerà sul palco del Festival con il brano “LA CURA PER ME” , scritto da Blanco , Michelangelo e Giorgia, e prodotto da Michelangelo. A trent’anni dalla sua vittoria con “Come Saprei” , Giorgia promette di emozionare ancora con la sua voce inconfondibile. “LA CURA PER ME” sarà disponibile in pre-save e pre-add dalle ore 14:00 di giovedì 23 gennaio e in un’esclusiva versione 45 giri in pre-order dallo stesso giorno.

Tre live esclusivi per i 30 anni di “Come Saprei”

Per celebrare questo importante anniversario, Giorgia ha annunciato tre concerti unici in scenari mozzafiato:

13 giugno 2025 : Terme di Caracalla, Roma

Ma la festa non finisce qui! Da novembre Giorgia porterà la sua musica nei principali palasport italiani con un tour che partirà il 25 novembre a Jesolo e farà tappa a Bologna, Firenze, Torino, Milano, Padova e Bari.

Un’Estate da Belvedere 2025: un festival tra arte e musica

Il concerto di Giorgia a Caserta, prodotto da Friends & Partners, è parte della decima edizione del festival “Un’Estate da Belvedere”, organizzato da Lwr S.r.l. di Massimo Vecchione. Quest’anno il festival si svolgerà in due location d’eccezione, entrambe patrimoni dell’umanità UNESCO:

Belvedere di San Leucio

Piazza Carlo di Borbone, Reggia di Caserta

Tra gli artisti già annunciati:

Anastacia (18 luglio)

(18 luglio) Diodato (20 luglio)

(20 luglio) Tananai (13 settembre)

(13 settembre) Francesco De Gregori (15 settembre)

(15 settembre) Gianna Nannini (17 settembre)

Evento speciale fuori cartellone: Luciano Ligabue, il 6 settembre, con il live esclusivo “La notte di certe notti”.

Un appuntamento da non perdere

Con la sua voce unica e una sensibilità interpretativa che ha conquistato generazioni, Giorgia promette di rendere il 16 settembre 2025 una serata speciale, piena di emozioni e musica senza tempo.