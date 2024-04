Giordano Forlai – Vento

Giordano Forlai è un cantautore spezzino in attività musicale dal 1985 dapprima come voce solista in vari gruppi fino al 1995, da quando intraprese l’avventura solista di cantautore.

Da allora vanta riconoscimenti vari quali , per citarne alcuni dei più significativi, vincitore del concorso nazionale Festivalando, Premio Baglioni, premio Arturo Stalteri (radio1 /Rai), premio A.F.I. , terzo classificato al premio Lunezia 2004 ed inoltre una sigla cantata con Loredana Perasso per programma Rai “Civiltà del Mare”

Sue partecipazioni anche in ambito teatrale sia come cantante nello spettacolo “Jasi-Canzoni dal 1930 al 1950”, sia come autore della parte musicale nei spettacoli “Per un’ora di teatro non so cosa darei” e “Cuore d’oro, Medaglia d’argento”

Autore dei testi in album di altri artisti quali: “Agyrion” rock progressive di Pino Nastasi , negli album “Open Eyes” e “Miti d’Amore” di Sergio Chierici.

Nel 2016 pubblica un suo ep “ ORIGAMI” Nel 2018 pubblica il suo album “ORSO BIANCO” Nel 2022 pubblica l’album “SINGOLARI & PLURALI” Sempre nel 2022 scrive e produce il nuovo album di Luca Simmons “ NOI SIAMO VIVI”.

Attualmente impegnato in nuove produzioni anche per altri artisti.

VENTO è il nuovo album uscito nel 2024. Album registrato nel 2023/24 presso Jordanstudio di Giordano Forlai e ArtMusicStudioRecord di Max Marcolini, arrangiamenti di Max Marcolini che si è occupato di tutta la parte strumentale tranne le parti di sax in “Oltre tutto il male” e “Miele e Fiele” a cura di Cris Pacini..feat canoro sempre in “Miele e fiele” di Stefania Orrico.

Aurore dei brani Giordano Forlai tranne che la composizione musicale di “EPPURE MI RICORDO CHE NON ERA COSì” a cura di Massimo Trigona, della composizione di “Vento” a cura Aldo Di Marco e della composizione di “Sola” a cura di Carlo Parola.

ASCOLTA VENTO

https://songwhip.com/giordanoforlai/vento