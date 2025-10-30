GIORDANA ANGI torna in tour con “PIANO PIANO TOUR”

di
Orlando Battipaglia
-
giordana angi

Dopo tre anni lontana dai palchi italiani, Giordana Angi annuncia il suo ritorno con il “PIANO PIANO TOUR”, che segue le importanti esperienze internazionali come opening act di Sting e Pascal Obispo.
Un tour che racconta la parte più autentica dell’artista e segna una nuova, significativa tappa nella carriera della cantautrice italo-francese, capace di intrecciare cantautorato, pop e sensibilità poetica in uno stile sempre più personale e riconoscibile.

Il Piano Piano Tour sarà un viaggio intimo e potente, un racconto che metterà in luce le diverse anime di Giordana: dal pop d’autore al rock, passando per momenti più acustici e introspettivi.
In scaletta ci saranno i brani che hanno segnato la sua carriera – da Casa a Stringimi più forte, Siccome sei, Dalla parte di chi – insieme a nuove versioni dei suoi duetti più celebri e a reinterpretazioni di canzoni scritte per altri artisti come Tiziano Ferro, Loredana Bertè e Fiorella Mannoia.

Sul palco, accompagnata dalla sua band, Giordana darà vita a uno spettacolo pensato per creare un dialogo continuo e autentico con il pubblico, dove ogni canzone diventa parte di un racconto più grande, trovando il proprio spazio e significato nel presente.

La scelta dei teatri non è casuale: per Giordana sono luoghi dove la musica “respira” da vicino, dove si percepiscono emozioni e sguardi, e dove ogni nota diventa un incontro.
Con nuovi arrangiamenti, suoni essenziali e un approccio diretto, il tour si annuncia come un’esperienza viva e condivisa.

Video del brano “Il Nostro Amore” featuring Sting

Calendario concerti

  • 28 marzo 2026 – Bagnolo in Piano (RE), Teatro Comunale
  • 30 marzo 2026 – Milano, Teatro Manzoni
  • 31 marzo 2026 – Verona, Teatro Camploy
  • 1 aprile 2026 – Seriate (BG), Teatro Gavazzeni
  • 2 aprile 2026 – Bologna, Teatro Duse
  • 19 aprile 2026 – Rieti, Teatro Vespasiano
  • 20 aprile 2026 – Roma, Sala Umberto

  • 30 aprile 2026Napoli, Teatro Sannazaro

Prevendite disponibili al link: https://linktr.ee/GiordanaAngiLive

Il nuovo singolo: “DAMMI UN BACIO”

Parallelamente al tour, Giordana torna anche con il nuovo singolo “DAMMI UN BACIO” (Warner Music Italy), disponibile da venerdì 31 ottobre in radio e su tutte le piattaforme digitali.

Un brano in cui l’artista sceglie di raccontare l’amore nella sua parte più vera: fatta di esitazioni, bisogno di vicinanza e paura di mostrarsi per ciò che si è.
La canzone alterna momenti delicati e più decisi, mescolando sonorità pop contemporanee con una scrittura essenziale, che mette al centro la voce di Giordana — intensa e immediatamente riconoscibile.
Non c’è artificio: le parole sono semplici ma pesano, e le melodie si avvicinano senza invadere.