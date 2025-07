Gionathan e daSonic: “Summer Feeling” è il nuovo singolo

Gionathan & daSonic:

«Ease your mind, get this summer feeling…» – soul, chill vibes e poesia urbana.

Un tramonto sulla costa, i finestrini abbassati, la brezza marina sul viso. È quella sensazione inconfondibile che solo l’estate sa dare.

«Summer Feeling» è il nuovo singolo di Gionathan & daSonic: una collaborazione che mescola soul contemporaneo e vibrazioni internazionali, in un brano intimo, raffinato e avvolgente dal respiro estivo.

In questo incontro tra italiano e inglese, le voci di Gionathan e daSonic si intrecciano come onde sulla riva, creando un dialogo tra due mondi che si completano: memoria e presente, nostalgia e desiderio.

Tra fughe romantiche, ricordi d’infanzia e paesaggi italiani da cartolina, «Summer Feeling» è un racconto per immagini: cinematografico, leggero e profondamente emotivo. Un inno a quei momenti sospesi nel tempo, in cui tutto si ferma e conta solo ciò che stai vivendo.

«Potrei guidare a fari spenti / se mi guardi così»

«I can feel my heartbeat / I can see you grooving»

Dopo l’energia contagiosa di «Tempo», Gionathan mostra un nuovo lato del suo universo musicale: personale, contaminato, autentico.

Ad accompagnarlo c’è daSonic, artista e autore tra i più eclettici della scena, capace di dare voce a un’estetica fresca, elegante e senza confini.

Ascolta il brano Summer Feeling

Biografia – Gionathan

Cantautore, producer e videomaker, Gionathan è un artista versatile e cosmopolita, con un percorso musicale che si sviluppa tra Italia, Spagna e Stati Uniti.

Fin dagli esordi calca palchi importanti, sia con le sue canzoni che come vocalist, fino a essere scelto come corista per due edizioni di X Factor.

Artista di apertura per i concerti italiani di gruppi internazionali come Hillsong e Planetshakers, viene premiato da Mango per le sue performance live quando è ancora giovanissimo.

Il suo stile fonde sonorità globali e una scrittura autentica, capace di emozionare e raccontare.