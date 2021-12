GIONATA PALMERINI: “BUONANOTTE AL MONDO” è il nuovo singolo del cantautore e busker toscano

“Buonanotte al mondo” è il nuovo singolo del cantautore e busker toscano Gionata Palmerini, da lunedì 20 dicembre in rotazione radiofonica e disponibile sulle maggiori piattaforme digitali. Il brano, prodotto da Roberto Gallo Salsotto, è accompagnato dal videoclip ufficiale girato a Parigi.

Sospeso tra il lirismo malinconico di stampo cantautorale e la freschezza di un arrangiamento elettro-pop dalle sonorità “british”, “Buonanotte al mondo” è il racconto di una notte insonne e solitaria, dove i pensieri, i desideri e la paure si susseguono senza sosta, in un circolo infinito.

«In questo brano c’è molto di me – racconta Gionata – C’è il dolore, la tristezza, ma anche la bellezza e il fascino della notte, che è un “luogo” in cui la mente può spaziare tra i ricordi felici e subito dopo perdersi in un loop distruttivo. Perciò “Buonanotte al mondo” si ripete quasi come un mantra nella canzone, come certi pensieri che accompagnano le notti più inquiete e fanno riemergere tutte le nostre fragilità».

Il video di “Buonanotte al Mondo”, girato nella capitale francese da Gioacchino Magnani, nasce da un’idea dello stesso Gionata Palmerini e vede il cantautore interpretare il ruolo di un gigolò dall’anima tormentata, che conduce una vita infelice e dissoluta ma sogna un amore vero.

BIO

Gionata Palmerini nasce a Viareggio (LU) nel 1992. Si appassiona alla musica e al canto da bambino, grazie a una recita scolastica e per merito di un amico, che gli fa conoscere quello che sarebbe diventato il suo gruppo preferito: The Beatles.

Amplia in seguito i suoi orizzonti musicali avvicinandosi al cantautorato attraverso le canzoni di Lucio Battisti, fino ad approdare al pop e al rap italiano degli anni ’90 con gli 883 e Jovanotti.

All’età di 16 anni, Gionata inizia ad approcciarsi alla chitarra e a mettere in musica dei pensieri d’amore accompagnati dai primi semplici accordi.

Nel 2016, per proseguire il suo percorso formativo, segue un corso al CET, Centro Europeo di Toscolano, la Scuola di Mogol e alcuni anni dopo si trasferisce a Milano, dove si dedica agli studi musicali e pratica arte di strada.

A giugno 2021 esce il singolo d’esordio “Ciao Milano”, seguito a pochi mesi di distanza dal brano inedito “La Ballerina Ballerà”, pubblicato nel mese di settembre. Successivamente, il cantautore frequenta diversi corsi di perfezionamento musicale, fra cui una masterclass di scrittura e composizione con Roberto Casalino.

Il 20 dicembre 2021 Gionata Palmerini pubblica il nuovo singolo “Buonanotte al mondo”, prodotto da Roberto Gallo Salsotto.

