GIO EVAN, il 21 marzo esce il nuovo brano “Turno di notte”, da oggi al via la prevendita per il tour teatrale che arriverà anche a Napoli al Teatro Acacia il 9 dicembre

LO SCRITTORE, POETA E CANTAUTORE GIO EVAN

DA VENERDÌ 21 MARZO IN RADIO E DIGITALE IL NUOVO BRANO “TURNO DI NOTTE” AL VIA DA OTTOBRE IL NUOVO TOUR TEATRALE “L’AFFINE DEL MONDO” CHE FARA’ TAPPA ANCHE A NAPOLI IL 9 DICEMBRE AL TEATRO ACACIA

DA OGGI DISPONIBILI LE PREVENDITE AL LINK

https://www.ticketone.it/artist/gio-evan/

Da venerdì 21 marzo in radio e digitale “TURNO DI NOTTE”, il nuovo intimo brano dello scrittore, poeta e cantautore GIO EVAN. Il brano, prodotto da LOVASSAI SRL e distribuito da ADA Music, è una dedica alla madre dell’artista e un omaggio al flusso incessante del tempo. Invita a celebrare ogni momento, apprezzandone tanto le gioie quanto le difficoltà, e a riconoscere l’importanza di abbracciare sia i nostri lati luminosi che quelli oscuri. “Turno di notte” è un invito a vivere intensamente, facendo ciò che ci appassiona, perché ogni occasione persa rimarrà con noi, chiamandoci per sempre.

«Turno di notte è un brano di perdite imperdibili – spiega Gio Evan – è una canzone che racconta il “metà”, il “diviso”. Quando il cammino si fa mezzo, il nero della gioventù cede il passo al bianco, la schiena presenta il conto di ogni inchino, amici, energie e genitori si dimezzano, e a noi spetta solo una minuscola e trascurabile resistenza verso l’intero.

Da oggi sono disponibili le prevendite per il nuovo tour teatrale scritto e diretto da Gio Evan dal titolo “L’affine del mondo”, biglietti su Ticketone.it e nei punti vendita abituali (https://www.ticketone.it/artist/gio-evan/).

Il tour farà tappa anche a Napoli, al Teatro Acacia (Via Raffaele Tarantino, 10) il 9 dicembre 2025, per un esclusivo spettacolo in Campania. Per informazioni: Veragency tel. 335 5235134 – info@veragency.com.

Lo spettacolo, prodotto da Friends & Partners, racconta la storia di un mondo costruito dall’affinità e dalla connessione tra esseri umani. “L’affine del mondo” mescola poesia, fisica quantistica, musica e comicità per riflettere sull’importanza dell’ascolto e dell’armonia, proponendo un nuovo modo di concepire la vita e le relazioni.

Di seguito le date del tour “L’affine del mondo”

28 ottobre al Teatro San Domenico di Crema – Data zero

29 ottobre al Teatro San Giovann

nni di Udine

30 ottobre al Teatro Comunale di Belluno

31 ottobre al Teatro Santa Chiara di Trento

6 novembre all’Auditorium Conciliazione di Roma

8 novembre al Nuovo Teatro Carisport di Cesena

9 novembre al Teatro Arcimboldi di Milano

10 novembre al Teatro Verdi di Firenze

11 novembre al Teatro Moderno di Grosseto

17 novembre al Teatro Filarmonico di Verona

18 novembre al Teatro Colosseo di Torino

25 novembre al Teatro Duse di Bologna

26 novembre al Teatro Ivo Chiesa di Genova

29 novembre al Teatro La Fenice di Senigallia (Ancona)

30 novembre al Teatro Massimo di Pescara

4 dicembre al Teatro PalaUnical di Mantova

9 dicembre al Teatro Acacia di Napoli

10 dicembre al Teatroteam di Bari

11 dicembre al Teatro Garden di Rende (Cosenza)

12 dicembre al Teatro Metropolitan di Catania

13 dicembre al Teatro Golden di Palermo



Gio Evan è un artista poliedrico, scrittore e poeta, filosofo, umorista, performer, cantautore e artista di strada. Durante gli anni che vanno dal 2007 al 2015 intraprende un viaggio con la bicicletta che lo porta in India, Sudamerica ed Europa. Comincia a studiare e vivere accanto a maestri e sciamani del posto da cui in Argentina viene battezzato come “Gio Evan”. Nel 2008 scrive il suo primo libro “Il florilegio passato”, racconto che narra dei suoi viaggi senza soldi né scarpe. Tra il 2012 e il 2013 fonda “Le scarpe del vento”, progetto musicale dove scrive, canta e suona la chitarra. Nel 2014 inizia due progetti per le strade francesi: “Gigantografie” e “Le poesie più piccole del mondo”. Nel 2017 esce il libro “Capita a volte che ti penso sempre”, per Fabbri, a cui segue un lungo Tour in tutta Italia mentre nel marzo 2018 è in vendita il libro per Fabbri “Ormai tra noi è tutto infinito”. Il 17 aprile esce “Biglietto di solo ritorno”, il doppio album di esordio che lo porterà in Tour in tutta Italia. Il 15 e 16 novembre dello stesso anno, a Miami, è protagonista insieme a Carmen Consoli di HIT WEEK, il più importante Festival al mondo dedicato alla diffusione della musica e della cultura italiana oltre i confini nazionali. A marzo 2021 partecipa nella sezione BIG al Festival di Sanremo con il brano “Arnica” (Polydor/Universal Music), tratto dall’album “Mareducato”. Sempre a marzo pubblica “Ci siamo fatti mare”, il suo nuovo libro edito da Rizzoli. Ad aprile annuncia due date a Roma e Milano del suo spettacolo teatrale “Abissale” che vengono in pochissimo tempo raddoppiate e seguita da altre tredici in tutta Italia. Il primo luglio 2022 va in scena “Evanland”, il primo Festival internazionale del mondo interiore, presso il Carroponte di Milano, evento che consacra definitivamente l’artista. L’anno successivo, la seconda edizione registra una numerosissima partecipazione certificandosi come uno delle più apprezzate manifestazioni in Italia. Il 23 giugno esce il singolo omaggio a Raffaella Carrà dal titolo “Carrà”, per la Capitol Records Italy (Capitol / Universal). Il 2023 è anche l’anno della svolta internazionale dell’artista. In agosto è tra i protagonisti del “Sziget Festival” a Budapest, ospite dell’”European Stage”, uno dei palchi più importanti della manifestazione, esibendosi nella fascia serale alle ore 23.00, mentre ad ottobre vola in America per due importanti concerti uno a Miami ed uno a Los Angeles, per poi essere headliner e padrino del Festival francese “FIMU” di Belfort esibendosi davanti a oltre 10.000 persone. Dopo l’uscita del disco “Ribellissimi” (Capitol Records Italy / Universal) inizia “Fragile/inossidabile”, il tour dei teatri che ha fatto registrato il tutto esaurito di pubblico in tutte le date e che ha convinto l’artista a proseguire con altre venti date estive nel nuovo concept “Moska Bar” tour. Durante il tour estivo si è svolta l’immancabile tappa di “Evanland”, che quest’anno per l’occasione si è svolta ad Assisi ed ha registrato un numero di presenze così elevato da annunciare, per la prima volta, una “48 ore” del Festival che si terrà sempre ad Assisi nei giorni 26 e 27 luglio 2025.