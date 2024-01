GIGI D’ALESSIO | cinque nuovi live a settembre a Caserta per “Un’estate da BelvedeRE”

UN EVENTO SPECIALE ALLA REGGIA DI CASERTA:

CINQUE NUOVI LIVE IN PIAZZA CARLO DI BORBONE IL 6-7-8-14 E 15 SETTEMBRE

Biglietti in prevendita dal 5 gennaio

Parte un nuovo anno ricco di appuntamenti per Gigi D’Alessio che annuncia a sorpresa sui social un imperdibile ciclo di concerti in programma il 6, 7, 8, 14 e 15 settembre a Piazza Carlo di Borbone, nella suggestiva cornice della Reggia di Caserta.

Cinque speciali serate di grande festa all’insegna della musica, con la storica residenza reale come sfondo, che renderanno il pubblico come sempre protagonista per continuare ad emozionare ed emozionarsi cantando tutti insieme le sue canzoni più amate.

I biglietti per i concerti, prodotti da GGD e Friends & Partners, nell’ambito di “Un’estate da BelvedeRE – Reggia Session” il festival campano diretto da Massimo Vecchione, e con il patrocinio del Comune di Caserta, sono disponibili in prevendita a sul circuito Ticketone.it e nei punti vendita abituali.

Un evento unico che si aggiunge alle otto serate già in programma per la prossima estate a Piazza del Plebiscito di “GIGI-UNO COME TE-L’EMOZIONE CONTINUA”, con pochissimi biglietti ancora disponibili, e al doppio live al Velodromo Paolo Borsellino di Palermo il 5 e 6 luglio.

Ad accompagnarlo sul palco, ci sarà la sua storica band composta da Alfredo Golino (batteria), Roberto D’Aquino (basso), Pippo Seno (chitarre), Ciro Manna (chitarre), Checco D’Alessio (tastiere), Lorenzo Maffia (pianoforte e tastiere) e Max D’Ambra (tastiere e programmazione).

