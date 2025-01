Gigi Cifarelli live presso “Art Gallery Civico 103” – Aversa (CE)

Gigi Cifarelli in concerto ad Aversa: jazz e blues il 31 gennaio 2025 all’Art Gallery Civ 103

Il celebre chitarrista Gigi Cifarelli si esibirà il 31 gennaio 2025 presso l’Art Gallery Civ 103, in piazza Raffaele Lucarelli 16 ad Aversa (CE). Una serata imperdibile per gli amanti del jazz, del blues e della musica dal vivo, dove l’improvvisazione e l’energia del momento saranno protagoniste.

Ad accompagnare Cifarelli ci sarà il BlueOrganTrio, formato da due musicisti di grande talento: Antonio Caps all’organo Hammond e Antonio Fusco alla batteria. Il trio proporrà un repertorio vario e imprevedibile, che spazierà tra composizioni originali, grandi classici del jazz e del blues, oltre a reinterpretazioni di evergreen della musica pop internazionale e della tradizione italiana, con un omaggio particolare alla musica napoletana.

Le esibizioni di Gigi Cifarelli sono famose per la loro unicità: ogni concerto è un’esperienza irripetibile, grazie alla connessione speciale che riesce a creare con il pubblico e all’energia che scaturisce sul palco.

Informazioni e prenotazioni:

Telefono : 339 3637267

: 339 3637267 Email: iazzettaantonio64@libero.it

BIO

Gigi Cifarelli, chitarrista di fama internazionale e milanese d’adozione, vanta una forte connessione con il Sud Italia, dove affondano le sue radici. Torre del Greco, città della moglie Adriana e del fraterno amico Antonio Onorato, è per lui un punto di riferimento, così come Napoli, di cui apprezza l’humus culturale e la mentalità. Nato in Basilicata, a Matera, per motivi lavorativi del padre, Gigi ha trascorso l’infanzia tra le coste di Sorrento e Amalfi, e a soli 18 anni ha iniziato a collaborare con leggende come Tullio De Piscopo, James Senese, Enzo Avitabile e il compianto Joe Amoruso.

Con un accento lombardo, ma un cuore meridionale, Cifarelli ha costruito una carriera che lo ha portato a collaborare con grandi nomi del panorama musicale internazionale, tra cui Chick Corea, Sam Rivers, Jack DeJohnette, Gerry Mulligan, Tony Scott e Brian Auger. Tra gli italiani, ha suonato con artisti come Mina, Renato Zero, Mia Martini, Loredana Bertè, Daniele Silvestri e James Senese, dimostrando la sua versatilità nell’abbracciare vari generi musicali, dal jazz al pop.

Il suo album “Kitchen Blues”, che unisce jazz, blues e influenze contemporanee, è stato un successo che ha avvicinato il jazz a un pubblico giovane e più ampio. L’artista è stato inoltre invitato a importanti festival internazionali come il Festival Les Nuits de la Guitare in Francia, dove ha condiviso il palco con John Scofield, Mike Stern e Pat Metheny, e il Festival di Cipro con la band di Joe Zawinul and Syndicate.

La stampa francese lo ha definito “Super Guitariste”, un titolo che riflette la sua straordinaria abilità e sensibilità musicale. La sua discografia include anche l’album “White Christmas”, un capolavoro di tredici tracce che celebra il Natale con raffinatezza e originalità.

Gigi Cifarelli non si limita a suonare: crea esperienze musicali in cui la passione, l’improvvisazione e il rapporto con il pubblico diventano i veri protagonisti. Ogni suo concerto è diverso, plasmato dall’atmosfera e dalla sinergia del momento. Con un repertorio che spazia dal jazz al blues, dalla tradizione napoletana al pop internazionale, Cifarelli incarna l’essenza di un artista capace di raccontare storie senza tempo attraverso la musica.