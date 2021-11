Gianni Drudi e…..”La patatina”

Gianni Drudi ed i Gem Boy ritornano a portare un pòdi allegria con il brano “La Patatina“. Un tormentone divertente, spumeggiante che sta ormai spopolando oltre che nelle localita’ turistiche anche sui social.

Oltre a farci sorridere, la canzone è travolgente e movimentata, impossibile non ballarla!

Inoltre il video musicale la rende particolarmente simpatica: una nave da sogno, la Lady Cristina, che accompagna nelle coste adriatiche i cantanti e i musicisti circondati da bellissime ragazze in bikini.

Il panorama di Rimini, in aggiunta alle coreografie crea la classica atmosfera festaiola, carica di spensieratezza e giocosità.

Possiamo vedere e sentire menzionare più volte la protagonista della canzone, a gran voce: la classica patatina, stuzzichino preferito di ogni aperitivo, buonissima e unica.

Un brano da cantare in compagnia, che sa di sole, di risate, di amici che insieme mangiano patatine. Il ritornello va al ritmo della frase “tormentone”, “Dammi una patatina“, la richiesta che tutti almeno una volta nella vita abbiamo fatto, accompagnato da un fragoroso e irriverente “No No No“!!

Questo bel pezzo è stato inserito anche nella raccolta “Formentera compilation” insieme a tanti altri brani di artisti famosi.

Il brano è gia’ disponibile su tutti i digital store cosìccome il video postato su Youtube.