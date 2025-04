GIANLUCA ROVINELLO: esce il nuovo singolo “TALES OF KALTHURA”

È disponibile su tutte le piattaforme digitali il nuovo singolo di Gianluca Rovinello, “Tales of Kalthura”.

Kalthura è un luogo immaginario, un mercatino speciale dove si incontrano persone in cerca di occasioni, oggetti unici e autentici, capaci di distinguersi dalla massa e dalle mode. È uno spazio simbolico dove tutto ha ancora un colore vero, un sapore legato alla terra, un’anima.

Un rifugio per chi è stanco della monotonia della modernità e desidera emozioni in grado di far viaggiare la mente, alimentare i sogni e far credere che tutto sia possibile.

Il brano anticipa l’uscita del nuovo progetto discografico di Rovinello, che porta lo stesso titolo del singolo e sarà pubblicato venerdì 18 aprile 2025.

Nello stesso giorno l’album sarà presentato dal vivo con il concerto “Gianluca Rovinello Harp Show – Tales of Kalthura”, in programma alle ore 20:30 presso la Sala Assoli (Via Lungo Teatro Nuovo 110, Napoli).

Sul palco, l’artista napoletano proporrà le sonorità innovative e originali della sua arpa, in uno spettacolo coinvolgente dove musica, arti visive e danza si fonderanno in un’unica, affascinante esperienza.

Biografia

Gianluca Rovinello è un arpista italiano che unisce con originalità musica classica, jazz, folk ed elettronica.

Fin da giovanissimo si distingue per il suo talento, ottenendo numerosi premi come arpista. Nel 2005 fonda An Arperc’, il primo ensemble di arpe folk del Sud Italia, che si esibisce in contesti prestigiosi, tra cui il concerto all’Auditorium RAI del 2009 con l’Orchestra Scarlatti.

Rovinello collabora con molti noti cantautori della scena napoletana, tra cui Blindur, Daniele Sepe, Tommaso Primo, Consiglia Ricciardi, Lucariello e Flo, contribuendo alla realizzazione di oltre 50 album in vent’anni di attività.

Nell’ambito del progetto Gatos do Mar (2015), pubblica l’album “La Zattera”. Il suono distintivo della band – caratterizzato da un uso inusuale dell’arpa, sospeso tra folk e jazz, e dalla voce inconfondibile di Annalisa Madonna – conquista il pubblico, portando il gruppo a diventare uno dei più seguiti della scena musicale partenopea, con centinaia di concerti all’attivo.

Segue il secondo album (2019), “La Sindrome di Wanderlust”, ispirato dal desiderio di crescita personale attraverso l’esplorazione dell’ignoto, e nel 2023 il terzo lavoro, “Stregatti dalla luna”.

Come compositore, Rovinello sperimenta e amplia costantemente il suo linguaggio musicale: