Giacomo Maria Carpa – Io Aspetto Te

Giacomo Maria Carpa (già Carpa Koi e componente di band come Cuartomecànico e Bananalonga SurfBand), è un cantautore e polistrumentista siciliano. Ha collaborato con musicisti come Xabier Iriondo degli AfterHours, Mirko Onofrio della Brunori SAS, Giovanni Gulino e Carmelo Pipitone dei Marta Sui Tubi. Ha partecipato ad importanti rassegne musicali condividendo il palco con artisti come Tiromancino, Calibro 35, Di Martino, Colapesce, Marta Sui Tubi, Bugo, Il Pan del Diavolo e ha ricevuto il Premio Arteria di Bologna come miglior proposta artistica.

In Italia e all’estero sia come cantautore che strumentista ha suonato in alcuni dei principali club della musica come Circolo degli Artisti di Roma, Locomotiv di Bologna, Blah Blah di Torino, 75 Beat di Milano, Off di Modena, Sala Apolo di Barcelona, Razzmatazz (Barcelona), Sala Bikini (Barcellona), Ubik Cafè (Valencia), Sala Sol (Madrid),Teatro Kino Bosna (Sarajevo).

Nel 2015 il progetto musicale della musica italiana -Mi Sento Indie- curato da Radio Coop, Irma Records e MEI ha selezionato il cantautore siciliano in un attività di comunicazione nazionale e diffusione musicale instore.

Nel 2017 inizia a collaborare con il musicista Max Dedo (musicista e arrangiatore di Gazzè, Fabi, Silvestri e Consoli) con cui condivide attività in studio e concertistiche suonando come open act al tour in Spagna di Dedo.

Nel 2018 è stato chiamato a rappresentare il cantautorato italiano all’interno della rassegna Festival de la Canço d’autor di Barcellona insieme a nomi importanti della scena musicale italiana come la cantautrice Giovanna Marini e il cantautore livornese Bobo Rondelli.

Nel 2019, sempre in Spagna, ho preso parte al video clip diretto dalla regista Isabel Coixet per il brano “Chanson de Juin” del compositore premio Goya Alfonso Vilallonga. A settembre dello stesso anno il Club Tenco lo ha chiamato a suonare all’interno del format “Il Tenco Ascolta” organizzato nella Casa degli Italiani a Barcellona.

Con il nuovo singolo Io Aspetto Te (featuring Margherita Abita premio Andrea Parodi con gli Still Life) Giacomo Maria Carpa fa un salto sonoro ed estetico. Rifacendosi infatti alla tradizione del cantautorato del nostro paese intraprende un viaggio sottomarino portando con se i sentimenti di un’isola mistica e sconfinata dove sirene e marinai continuano a rappresentare un universo unico.

Brano prodotto da Alberto Perez dello studio Sol De Sants. Videoclip diretto da Andrea Marchese per Nuova Trinacria Cinematografica.

https://songwhip.com/giacomomariacarpa/io-aspetto-te

https://www.youtube.com/watch?v=FXbPPj8rF9s