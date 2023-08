GEOLIER in concerto a Caserta il 25 settembre a Un’Estate da BelvedeRE

GEOLIER

IL CORAGGIO DEI BAMBINI – SUMMER TOUR



LUNEDÌ 25 SETTEMBRE ORE 21

BELVEDERE DI SAN LEUCIO, CASERTA

UN’ESTATE DA BELVEDERE VIII EDIZIONE

GEOLIER aggiunge un nuovo appuntamento al suo acclamato tour: lunedì 25 settembre si esibirà al Belvedere di San Leucio, a Caserta, per l’ottava edizione del festival Un’Estate da BelvedeRE diretto da Massimo Vecchione. I Biglietti per assistere al concerto – organizzato da Thaurus Live, Lwr.r.l. e Chiumma Events – sono già disponibili sui circuiti ufficiali Ticketone e Go2 al costo di 45 euro + prevendita.

Il 2023 è sicuramente l’anno di Geolier che, dopo aver collezionato un successo dopo l’altro con i suoi album “IL CORAGGIO DEI BAMBINI” e “IL CORAGGIO DEI BAMBINI-ATTO II” e aver mandato sold out il suo tour indoor, sta infiammando l’estate musicale italiana con i suoi concerti che fanno segnare sempre il tutto esaurito.

Partito agli inizi di giugno, “IL CORAGGIO DEI BAMBINI-SUMMER TOUR” è una lunga tournée estiva che vede il giovane rapper partenopeo protagonista sui palchi dei migliori festival di tutta la penisola.

Un talento con pochi pari, poliedrico ma con un’identità forte e ben delineata, capace di non ripetersi mai ma, allo stesso tempo, di mostrarsi al suo pubblico in continua evoluzione, così come solo i grandi artisti sanno fare. Geolier è senza dubbio uno dei fenomeni musicali più eclatanti che l’Italia abbia visto e vissuto negli ultimi anni. Forte delle sue radici e sempre teso a superare qualsiasi limite geografico e musicale, in pochi anni è riuscito a diventare punto di riferimento per l’urban italiano, nonché nome tra i più richiesti da tutta la scena, collezionando, in così poco tempo, importanti certificazioni: 33 dischi di platino e 19 dischi d’oro e oltre 1.4miliardi di streaming audio/video.

Ne “Il Coraggio dei Bambini” – certificato triplo platino da FIMI/GfK Italia- Geolier ha raccontato la sua realtà, cercando di guardare le difficoltà della vita con l’innocenza, la temerarietà e l’inconsapevolezza degli occhi dei bambini.

Il programma di Un’Estate da Belvedere 2023, dopo gli spettacoli andati in scena a giugno e luglio, proseguirà nel mese di settembre con numerosi appuntamenti. Si inizia con l’imprevedibile piano solo di Stefano Bollani (il 5 settembre – fuori programma), per poi proseguire con il Summer tour di Charlotte M e Ascanio (il 6), lo spettacolo di Maurizio Casagrande dal titolo “A Tu per Tre” (il 7), l’atteso concerto di Nino D’Angelo dal titolo “Il Poeta che non sa parlare” (l’8, già sold out), il Divertissement di Rocco Papaleo (il 9), il doppio live di Paky + SLF (l’11), il concerto “Ora per Ora live tour” di Gigi Finizio (15 settembre), le due date del “Dove c’è il sole tour” di Gigi D’Alessio (il 21 già sold out e il 22) e il gran finale di questa edizione con Geolier il 25 settembre.

Info: www.unestatedabelvedere.it

Social: www.instagram.com/unestatedabelvedere – www.facebook.com/unestatedabelvedere

Ufficio Stampa UN’ESTATE DA BELVEDERE:

Umberto Di Micco dmvcomunicazione@gmail.com