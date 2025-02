“Gennaio” è il nuovo singolo dei Turbospettro

“Gennaio è una prigione,

Gennaio è una partenza.

Ho eretto un monumento

che colma la tua assenza.

Lo venero ogni giorno,

lo spaccherò a Febbraio

ora stò pensando a te”.

Disponibile su tutte le piattaforme digitali da venerdì 31 gennaio 2025 il nuovo singolo dei Turbospettro. “Gennaio” è la storia di un amore che finisce. Chi lascia parte per una nuova vita lasciandosi tutto alle spalle. Il protagonista della canzone rimane in una casa che è stato il tempio di un amore e che ora è solo una fredda prigione dove i ricordi sono gelidi e tangibili, cristallizzati come fossero una statua di ghiaccio. I giorni sempre uguali, l’assenza di luce del sole, il silenzio gelido della casa, fanno sentire il protagonista come in una palude ghiacciata. Ma si dà un tempo per il suo dolore: – a Febbraio né uscirò, a Febbraio reagirò e riprenderò a vivere, ma ora no, ora è ancora Gennaio e sto pensando a te…-.

“Ti cerco in un riflesso, ma non vedo nessuno.

Sbiadiscono le foto, dimentico il profumo.

Vorrei averti accanto, Gennaio non ho scampo

io sto pensando a te.”

Scopri il brano: https://distrokid.com/hyperfollow/turbospettro/gennaio

BIO:

Turbospettro è un progetto alternative-rock in italiano nato nel 2020. La band è composta da Giulio Oldrini (testi, voce e chitarra), Davide Montorio (basso), Lorenzo Mariani (batteria) e Ferdinando Fugazza (seconda chitarra e synth). Nel 2022 registrano un EP di 4 canzoni presso Blap Studio di Antonio Polidoro. Tra il 2022 e 2024 suonano in vari Club Milanesi e hinterland e nel luglio 2024 vengono selezionati per “Una voce per Amnesty” a Rovigo con il brano “2030”. Il loro sound si ispira a gruppi come Verdena, Zen Circus, Ministri e Afterhours.