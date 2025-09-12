GARGANE pubblica il nuovo singolo King of the Bamboo

GARGANE con King of the Bamboo ci accompagna in un viaggio sonoro che esplode tra trombe e percussioni: un’immersione nell’umidità di una foresta di mangrovie, un sogno a luci soffuse sospeso tra blues e jazz afroamericano.

L’artista con the King of the Bamboo evoca le atmosfere che richiamano il jazz, lo swing e il blues degli anni ’30.

La batteria incalza, le chitarre si affrontano come in un duello e la sezione di fiati, dominata dalla tromba, si rifà alle virtù mistiche delle grandi big band.

Il brano cresce come un rito tribale e visionario: un’esplosione di ritmo e coralità che, a tratti, si ritrae lasciando spazio a un momento intimo, sospeso sulla voce.

Ascolta il brano King of the Bamboo.

Registrato e curato da Davide Cristiani al Groundfloor Studio, King of the Bamboo è un singolo denso, viscerale e visionario. Intreccia mito e ritmo con la sincerità disarmante di chi ha conosciuto il fondo e ha scelto di risalire.

Biografia

GARGANE (Andrea Garganese) è un cantautore e musicista indipendente con radici nel folk e un’anima romantica. Il suo stile unisce gipsy jazz, folk sudamericano, cantautorato italiano e poesia performativa.

L’artista ha collaborato con la Manjola Folks Band, con cui pubblica un disco nel 2011.

Successivamente intraprende il suo percorso solista, debuttando nel 2021 con l’EP Sigaro Thailandese.

Il 2025 segna l’uscita di Zemiàn, nuovo album che raccoglie l’eredità dell’EP d’esordio ampliandone visione e ricchezza sonora. Alle chitarre si aggiungono batteria, contrabbasso e collaborazioni con artisti del territorio emiliano