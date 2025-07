Gangel e il coraggio di mostrarsi nudi in “Dimmi cos’è”

Con il nuovo singolo “Dimmi cos’è”, Gangel ci conduce nel cuore fragile e pulsante della sua esperienza più intima: la derealizzazione. Un brano nato a caldo, su un pianoforte e dentro un’emozione autentica. Un messaggio di vicinanza a chi cerca risposte nel silenzio dell’ansia.

Il singolo “Dimmi cos’è” nasce da un episodio personale molto forte. Che effetto ti fa oggi riascoltarlo dopo averlo condiviso con il pubblico?

È stato molto importante per me far ascoltare questo brano al pubblico, ascoltarlo oggi mi fa sentire molto soddisfatto per il messaggio che ho cercato di trasmettere.

Quanto è stato importante scriverlo subito, a caldo, durante l’esperienza di derealizzazione?

Tanto, penso che scriverlo nell’ immediato gli abbia dato un senso di naturalezza in più, rendendo il messaggio più diretto e autentico

C’è una frase del brano che consideri il cuore pulsante di tutto il messaggio che volevi dare?

La frase iniziale del ritornello:” Dimmi cos’ è che non va in me stasera”, all’ inizio nemmeno io sapevo cosa fosse, solo dopo lo spavento iniziale ho capito cosa stesse accadendo. La frase è un messaggio a tutti quelli che possono sentirsi in questo modo durante un episodio di derealizzazione, non sono soli ad affrontare le difficoltà.

Comporre senza una formazione accademica ti ha reso più libero o hai mai sentito il peso di una tecnica da apprendere?

In verità io scrivo molto in modalità “flusso di coscienza”, se mi sento ispirato scrivo direttamente e questo mi dà un senso di maggiore libertà, ovviamente cerco anche di imparare dai migliori, ascoltando molta musica e cercando di apprendere e conoscere i vari stili di scrittura.

Come definiresti il tuo percorso musicale in una parola, guardando ai tuoi brani finora pubblicati?

È un percorso che è soltanto all’ inizio, questo è il mio primo brano introspettivo, che parla di me in prima persona, quindi attualmente la strada che sto seguendo è quella di sperimentare e trovare la mia realtà musicale.

Hai ricevuto messaggi da chi si è rivisto nelle tue parole? Come vivi questo tipo di riscontro emotivo?

Si, ho ricevuto alcuni messaggi da persone che hanno sperimentato attacchi di panico e derealizzazione, mi hanno detto che si sono sentite come se la canzone parlasse di loro. Ovviamente sono molto contento di questa cosa, vuol dire che il significato della canzone è arrivato.