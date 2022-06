“Gallipoli” è il nuovo singolo di Cortese

È un viaggio tra i ricordi d’estate quello di Cortese nel nuovo singolo “Gallipoli”, in uscita venerdì 17 giugno per Visory Indie.

Dopo “Blues Bar” il cantautore salentino torna con un brano evocativo che fa subito venire voglia d’estate e di leggerezza. Con “Gallipoli” Cortese prosegue sulla via del sound itpop, con reminiscenze anni ottanta e influenze battiatesche, perfetta colonna sonora dei viaggi per le strade assolate di una costa salentina dalla bellezza disarmante, la location ideale per amori da film che viverli in quel momento significa sentirli destinati a durare in eterno ma che alla fine restano semplicemente tra i ricordi bellissimi di un’estate indimenticabile.

“Questa canzone mi rievoca ricordi di un passato romantico e bellissimo in una Gallipoli stupenda e incontaminata, non ancora meta turistica mainstream come oggi ma semplicemente il posto in cui sono nato e cresciuto fino ai diciotto anni col vento in poppa, il sole in faccia e il mare ovunque”.

Cortese

Ad accompagnare la release di “Gallipoli” ci sarà un fumetto digitale, realizzato da Lucio Cortese (aka Lulo), con cui prosegue la storia cominciata con il singolo precedente “Blues Bar”.

CREDITI

Produzione e mix: Molla

Supervisione artistica: Sala

Master: Alex Grasso presso il Fourwalls Studio di Giovinazzo

BIO

Michele Cortese è un cantautore salentino e il suo non è un nome sconosciuto al grande pubblico, infatti nel 2008 ha vinto la prima edizione italiana di X-Factor con la vocal band Aram Quartet. Nel 2015 ha vinto il “Festival internazionale della canzone di Viña del Mar” in Cile, è stato co-coach della prima edizione cilena del talent-show televisivo The Voice, ha all’attivo significative esperienze artistiche all’estero in giro per i più importanti palcoscenici d’America Latina da Buenos Aires a Santiago del Cile fino al magico e prestigioso Teatro del Lago di Frutillar.

Sempre in Sudamerica dal 2017 ad oggi è stato protagonista di noti musical di Broadway prodotti e portati in scena nei maggiori teatri d’oltreoceano. Il 2020 per lui è l’anno dei cambiamenti, si mette in gioco nuovamente, decide di usare solo il suo cognome come nome distintivo del progetto e prende così vita la sua versione 2.0. Il primo capitolo di questo nuovo percorso è il singolo Street Food, uscito il 30 ottobre 2020. A Gennaio 2021 pubblica il secondo singolo dal titolo Febbre, che insieme a Hiroshima e Gladiatori è preludio dell’album Amore e Gloria, uscito il 29 Ottobre 2021. La sua musica è una caccia al tesoro alla ricerca della bellezza, poesia e leggerezza