Galatina accoglie “Sona Taranta” al Festival dell’Aria Consapevole il 5 e 6 luglio 2025

C’è un nuovo vento che soffia dal Salento, e porta con sé il suono ancestrale della rinascita. Si chiama “Sona Taranta” ed è il primo brano del Collettivo A Sud, progetto musicale visionario che fonde tradizione popolare e sperimentazione elettronica, nato per dare nuova voce al Mediterraneo.

Il brano è stato scritto a 4 mani da Ivan Margari e dal Maestro Lino Pariota, prodotto e arrangiato nel laboratorio creativo de Il Paese dei Balocchi. Interpretato dalla potente voce della salentina Giada Capraro, “Sona Taranta” è scolpita anche dalle corde della chitarra di Ivan Margari che con il suo testo traccia la spina dorsale di questa “taranta elettronica”, unendo groove urbani e tamburi a cornice, memoria e innovazione.

La canzone è un mantra tribale in chiave pop, dove dialetto e poesia si intrecciano con beat digitali, mentre i suoni arcaici si specchiano in paesaggi sonori moderni. “Sona Taranta” non si limita a essere un brano: è un rituale musicale, una danza collettiva che attinge alla fonte del Pozzo di San Paolo, luogo simbolo del tarantismo, per trasformarla in energia contemporanea.

Il videoclip ufficiale di “Sona Taranta” è stato girato nel cuore di Galatina, La regia e il montaggio portano la firma di Marco Martucci e Marco Zeppola, per la produzione di Heka Studio in collaborazione con Il Paese dei Balocchi. Protagonista visiva del video è la talentuosa ballerina Sara Albano, che con i suoi movimenti intreccia modernità e rito, corpo e territorio. Tra vicoli, simboli sacri e scorci autentici del centro storico, il video restituisce tutta l’energia del brano e della terra che consacra. Sarà presto disponibile su Youtube.

Un inno per Galatina: il Festival dell’Aria Consapevole

“Sona Taranta” sarà anche la colonna sonora simbolica della seconda edizione del Festival dell’Aria Consapevole, in programma il 5 e 6 luglio 2025 a Galatina, in Piazza San Pietro, nel cuore della città.

Organizzato dalla Pro Loco Galatina, con il patrocinio della Presidenza del Consiglio della Regione Puglia e il sostegno del Comune di Galatina, il Festival è molto più di un evento culturale: è un atto d’amore verso il territorio, un’esplorazione delle nostre radici rituali, musicali e spirituali.

Nato in collaborazione con il Dott. Stefano Rizzelli, Vicedirettore RAI, il Festival punta a rafforzare l’identità di Galatina come epicentro del tarantismo, in vista anche della candidatura della città a Capitale Italiana della Cultura.

– Il 5 luglio, la piazza si accenderà con una grande serata musicale all’insegna dell’orgoglio salentino: artisti del calibro di Eugenio Bennato, Tony Esposito e una coinvolgente orchestra popolare porteranno in scena un viaggio tra ritmo, folklore e sperimentazione.

– Il 6 luglio, il Festival culmina con un “Super Talk” dal titolo “Essere Tarantata”, ospitato nel suggestivo Palazzo della Cultura. Il dibattito, ispirato a La terra del rimorso di Ernesto De Martino, vedrà la partecipazione di giornalisti, antropologi e performer di fama nazionale – tra cui Davide Rondoni, Flaminia Bolzan, Noel Gazzano, Marina Pierri, Sara Colonna, Virginia Ricci ed Eugenio Imbriani – con la moderazione di Stefano Rizzelli.

Il Festival sarà anche un’occasione per celebrare l’impegno dei soci volontari della Pro Loco, la creatività degli artisti del territorio – come Giovanni Russo (Premio Cuore di Tufo) e Corrado Marra (Premio Donna Taranta) – e il sostegno fondamentale di numerosi sponsor locali (tra cui COLACEM, SIPRE, DOCK, FAMILA, e molti altri), che condividono l’orgoglio di appartenenza a una terra viva, generosa e in fermento.

Maggiori info sull’evento:

– Pro Loco Galatina: prolocogalatina.it

Segui Ivan Margari su

– Spotify: Ascolta “Sona Taranta”

– Instagram: @ivanmargari

– TikTok: @ivanmargari

– Facebook: Ivan Margari