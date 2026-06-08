GAIAJAZZ Musica & Impresa: UNOQUATTRO parte sabato 13 giugno e si conclude sabato 11 luglio

Artisti di statura nazionale e mondiale ospiti della quattordicesima edizione del festival veneto

Ormai è tutto pronto per UNOQUATTRO, la quattordicesima edizione di GAIAJAZZ Musica & Impresa, palco del progetto D•WORK organizzato e sviluppato dall’Associazione Culturale DOTMOB, che si prefigge l’obiettivo di offrire un contributo sociale, culturale e artistico al pubblico con numerosi appuntamenti che rappresentano i tanti aspetti legati sia alla cultura jazzistica che alla conoscenza del tessuto imprenditoriale e produttivo del territorio.

Le luci sull’edizione 2026 di questo festival, artisticamente diretto da Antonio Faraò, uno fra i più grandi pianisti jazz italiani degli ultimi quarant’anni, si accenderanno sabato 13 giugno con “KIND OF…”, “Piano Solo” proprio di Faraò nato come espressione dei suoi quarantacinque anni di carriera. All’apertura dell’evento, l’azienda Tinet offrirà i propri spazi aziendali per lo showcase intitolato Incontro con Tinet, in cui si potranno scoprire i quarantacinque anni della storia di questa realtà aziendale esplorando i temi della sicurezza informatica e delle tecnologie visual. Poi, dalle 19:00 alle 21:00, la degustazione di piatti tipici preparati dal ristorante Melacotogna e i vini del Consorzio Vini Venezia. Alle 21:00, invece, continuerà il formato DOTMOB chiamato D•TALK per presentare le attività del format D•WORK MEET, intervento che precederà tutti i concerti in programma. Ed ecco che alle 21:15, allo Showroom Tinet di Oderzo (provincia di Treviso), parola alla musica appunto con “Kind Of…”, il nuovo e primo disco in “Piano Solo” di Antonio Faraò, che intraprenderà un viaggio fra standard jazz brillantemente riarrangiati e sue composizioni originali. Il tutto nel segno della cantabilità, del senso melodico, della fervida creatività armonica e improvvisativa di un’eccellenza del piano jazz. Costo del biglietto 15 EURO e gratuito per ragazzi e ragazze sotto i 13 anni per tutti i concerti in programmazione.

Domenica 14 giugno, alle 14:30, si proseguirà con UNA VITA IN JAZZ, masterclass di interplay diretta da Antonio Faraò aperta a tutti gli strumenti, un’occasione unica per incontrare e conversare in musica con lui. Questa masterclass non sarà una semplice lezione, ma un vero incontro aperto fra artisti e studenti. Uno spazio di dialogo, confronto e musica vissuta dove condividere esperienze, domande e riflessioni sullo studio, sull’improvvisazione e sull’approccio autentico alla musica jazz. La location sarà la Sala Consigliare del Comune di Portobuffolè (provincia di Treviso), in Piazza Vittorio Emanuele II. L’obiettivo principale di questo incontro, il cui costo è di 40 EURO, è quello di trasmettere un’esperienza, di condividere il percorso intrapreso, la musica con cui Faraò è cresciuto ascoltando e studiando, oltre a far passare un concetto fondamentale: la musica non si impara solo sui libri, ma si assorbe, si vive e si suona insieme.

Sabato 20, dalle 19:00 alle 21:00, la classica degustazione con piatti e birre del birrificio San Gabriele. Alle 21:15, a Villa Giustiniani Tonon (Busco di Ponte di Piave, provincia di Treviso), il concerto di NAIMA FARAÒ QUARTET. Cantante e compositrice di puro talento, accompagnata da un brillante trio formato da Edoardo Maggioni (tastiere e synth), Andrea Dominoni (basso) e Vincenzo Guerra (batteria e percussioni), la musicista milanese proporrà un interessante repertorio fra alternative soul e new jazz, fondendo una sofisticata esplorazione vocale a uno storytelling dall’alto tasso emozionale.

Sabato 27, sempre dalle 19:00 alle 21:00, una deliziosa degustazione di prodotti tipici a cura del ristorante Borgoluce e i vini dell’omonima tenuta. Alle 21:15 il concerto firmato ZE IN THE CLOUDS (aka Giuseppe Vitale, presso la Vineria Borgoluce di Susegana (provincia di Treviso). Affiancato sul palco dagli ottimi Stefano Zambon (basso) ed Edoardo Battaglia (batteria), il talentuoso e intraprendente pianista e tastierista Vitale si presenterà proponendo un crossover che abbraccia elementi rinascimentali fino al post-jazz elettronico.

Sabato 4 luglio, la degustazione prevista dalle 19:00 alle 21:00 sarà curata dal ristorante Tavernetta del Tocai e dalla cantina Cà di Rajo. Alle 21:15, sotto le braccia della splendida Bellussera della cantina Cà di Rajo a San Paolo di Piave (provincia di Treviso), il concerto di Max Ionata Hammond Trio. Formazione diretta da uno fra i sassofonisti jazz italiani più acclamati in ambito internazionale, accompagnato da due talenti sempre più in rampa di lancio come Vittorio Solimene (organo Hammond) e Cesare Mangiocavallo (batteria), il musicista abruzzese affronterà un repertorio comprendente brani originali e standard della tradizione jazzistica, in cui lo swing, il groove e l’interplay costituiscono tre elementi fondamentali di questo gruppo.

Sabato 11 luglio, l’evento di chiusura della quattordicesima edizione di “GAIAJAZZ Musica & Impresa”. In questa occasione, la degustazione fissata dalle 19:00 alle 21:00, porta la firma del ristorante Melacotogna e della cantina Casa Paladin. Alle 21:15 il live di CLAUDIO FASOLI NEXT 4ET, formazione alla testa di un veterano del sassofono jazz come Fasoli, figura di grande importanza a livello nazionale e internazionale, sul palco insieme ai talentuosi Simone Massaron (chitarra), Tito Mangialajo Rantzer (contrabbasso) e Cristiano Calcagnile (batteria e percussioni). Il concerto, a “Casa Paladin” (Annone Veneto, provincia di Venezia), sarà incentrato sulla musica di Fasoli, dove spazi, respiri ed elettronica sono i tratti distintivi e in cui la melodia, l’armonia e la propulsione ritmica impreziosiscono particolarmente lo stile compositivo di questo interessante quartetto.

Ancora una volta, come da tradizione e storia, “GAIAJAZZ Musica & Impresa” conferma di essere un contenitore artistico, culturale e sociale di grande qualità, in cui tutte le componenti sono volte a confezionare un evento imperdibile per gli amanti della bellezza in tutte le sue forme.

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