Gaia Mattiuzzi in concerto il 18 ottobre con Fiolairé alla Casa del Jazz

Giovedì 18 ottobre, ore 19:30 alla Casa del Jazz di Roma, la cantante Gaia Mattiuzzi presenta in anteprima il suo nuovo progetto Fiolairé.

Un filo invisibile unisce epoche lontane e visioni contemporanee. In Fiolairé, Gaia Mattiuzzi dà voce a un repertorio che attraversa i tempi e le tradizioni, in un affascinante crocevia tra passato e presente. Al centro la melodia, natura viva e cangiante che tesse legami, si adatta e si rinnova.

Insieme a Fabrizio Puglisi al pianoforte, Achille Succi al clarinetto basso e Gabriele Evangelista al contrabbasso, Gaia Mattiuzzi intreccia canti antichi e moderni, musica barocca, tradizioni popolari e nuove composizioni.

Una trama sonora intensa, lirica e imprevedibile, dove la voce diventa materia in trasformazione, che narra, evoca, sperimenta, tra improvvisazione e forma, radici e modernità.

GAIA MATTIUZZI – FIOLAIRÉ

Gaia Mattiuzzi, voce

Achille Succi, clarinetto basso

Fabrizio Puglisi, pianoforte

Gabriele Evangelista, contrabbasso