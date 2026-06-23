“Gaia ha paura”: Donatello Ciullo trasforma la paura del pianeta in denuncia artistica

Il cantautore foggiano Donatello Ciullo torna sulla scena musicale con “Gaia ha paura”, il nuovo singolo disponibile dal 19 giugno 2026 su tutte le piattaforme digitali.

Realizzato insieme alla musicista Stefania Tasca, che ha curato gran parte della componente strumentale, il brano vede Donatello Ciullo alla voce e alle chitarre. Il risultato è una canzone intensa, caratterizzata da richiami ritmici africani e da un testo che aﬀronta senza filtri le contraddizioni della società contemporanea.

“Gaia ha paura” non racconta semplicemente una storia, ma utilizza la figura di Gaia come metafora del nostro pianeta. Una Terra che osserva con timore il percorso intrapreso dall’umanità: una società sempre più divisa, incapace di trovare equilibrio e continuamente attraversata da conflitti, sia interiori che collettivi.

Nel testo emergono immagini forti che spaziano dall’Africa al Medio Oriente, tra guerre, tensioni sociali e dipendenze. Il verso “Bamba, la cocaina, ne gira fra” diventa il simbolo di un mondo in cui le emergenze sembrano moltiplicarsi nell’indiﬀerenza generale.

Il singolo lancia una riflessione profonda sulla progressiva assuefazione al dolore. Ogni giorno assistiamo attraverso i mezzi di informazione a tragedie umanitarie, conflitti e vittime innocenti, spesso con una normalità inquietante che rischia di trasformare la soﬀerenza in semplice abitudine.

Con “Gaia ha paura”, Donatello Ciullo firma uno dei suoi lavori più diretti e coraggiosi. Una denuncia artistica contro l’indiﬀerenza, l’estremismo e la perdita di umanità che caratterizzano il nostro tempo. Un brano che invita ad aprire gli occhi e a riflettere sul presente, in quella che l’autore definisce senza mezzi termini “l’era della vergogna”.