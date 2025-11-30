Gaeta Jazz Festival – Rita Marcotulli trio il 14 dicembre 2025

Il Gaeta Jazz Festival, giunto quest’anno alla XVI edizione, riconferma la vocazione di offrire uno spaccato del jazz contemporaneo.

Sul palco si alterneranno nomi noti e artisti di nuova e nuovissima generazione, affermati ed emergenti. Verranno proposti progetti musicali dallo stampo più tradizionale unitamente a proposte musicali sperimentali e di avanguardia, a cavallo fra jazz ed elettronica.

In particolare sul palco il 14 dicembre ci sarà l’attesa esibizione di Rita Marcotulli.

RITA MARCOTULLI trio è composto da Rita Marcotulli al pianoforte, Ares Tavolazzi al contrabbasso e Israel Varela alla batteria. Un viaggio musicale tra jazz, flamenco e sonorità indiane, dove l’improvvisazione diventa linguaggio universale. Pianista di fama internazionale, vanta collaborazioni con artisti come Pat Metheny, Pino Daniele e Paolo Fresu. Una protagonista internazionale della scena jazz e crossover, che nella sua carriera ha unito sensibilità jazz, ricerca sonora e profonda eleganza interpretativa, sarà finalmente a Gaeta. Premiata con il David di Donatello per Basilicata Coast to Coast e nominata Ufficiale della Repubblica nel 2019, è anche membro della Royal Academy di Svezia.

In apertura si esibirà il PV Trio, composto da Pierfrancesco Valente (sassofono), giovane talento emergente del nostro territorio, con Damiano De Matteis (basso) e Mirko Di Donna (batteria), che reinterpreta la tradizione jazz con le improvvisazioni amate dal pubblico.

Informazioni sull’evento:

Gaeta Jazz Festival

domenica 14 Dicembre 2025 – Piazza XIX Maggio – Gaeta – ore 19.00

Prevendita on line dei biglietti su Dice

Punti prevendita:

Kafbel 1976 – via Giuseppe Mazzini 27, Gaeta

Bob Rock profumerie – Corso Cavour 26, Gaeta

I Viaggi di Kilroy. – Via Vittorio Veneto 6, Gaeta