GAETA JAZZ FESTIVAL con ADI OASIS, KASSA OVERALL, MARCO CASTELLO, POPULOUS

Gaeta Jazz Festival è orami un appuntamento consolidato nel panorama nazionale, dedicato al jazz contemporaneo e alle sue molteplici evoluzioni: dal nu soul al r’n’b, passando per elettronica e sperimentazioni di vario genere.

Il festival propone tre giornate intense tra concerti e dj set, musica di qualità, scenari mozzafiato e valorizzazione del patrimonio storico-artistico del suggestivo borgo medievale affacciato sul Golfo di Gaeta.

I protagonisti dell’edizione XVII.

Tra gli artisti in cartellone: Adi Oasis, Kassa Overall, Populous, Marco Castello, Bassolino (in versione full band), Emanuele Triglia, Alessandro Lanzoni, Archivio Futuro e Sinnerman.

Il Gaeta Jazz festival si apre venerdì 11 luglio con due artisti italiani di spicco:

Emanuele Triglia, classe 1992, bassista e producer dalla carriera decennale, noto per le collaborazioni con Coez, Serena Brancale, Joan Thiele (insieme alla quale ha vinto un David di Donatello nel 2023).

Marco Castello, tra i nomi più interessanti del nuovo cantautorato pop italiano. Il suo stile unisce sonorità anni ’70, ironia lirica e naturalezza strumentale. Ha collaborato con Calibro 35, Nu Genea, Fulminacci, Mace e Erlend Øye.

Sabato 12 luglio: le voci internazionali.

Prima dei live di Adi Oasis e Kassa Overall, la serata verrà aperta da un Rituale moderno, ovvero dalla performance di Archivio Futuro, fra le più affascinanti realtà del panorama musicale indipendente.

Il festival prosegue con gli ospiti internazionali provenienti dagli Stati Uniti ma lontani dall’America trumpiana:

Adi Oasis – cantante e producer franco-caraibica, già sul palco con Lenny Kravitz, Anderson Paak, Thundercat, Masego e molti altri;

Kassa Overall – artista caleidoscopico, batterista nominato ai Grammy, MC e produttore, unisce jazz sperimentale e hip hop per raccontare temi sociali come razzismo, salute mentale e sistema carcerario.

Dal dancefloor all’alba

Nella notte tra il 12 e il 13 luglio, Populous trasformerà Gaeta nella selvaggia isola di Lanzarote con il suo dj set ispirato all’album Isla Diferente. Tra danze ipnotiche, beat tellurici e ritmi latini, sarà una notte di estatic dance indimenticabile.

Alle prime luci dell’alba di domenica 13 luglio, sulla terrazza vista mare della Batteria La Favorita, andrà in scena uno dei momenti più attesi: il concerto all’alba di Alessandro Lanzoni, tra i più talentuosi pianisti jazz italiani. Il suo omaggio a Bud Powell – tratto dall’album Bouncing with Bud – sarà un momento di pura magia.

Gran finale: groove e visioni.

La chiusura del festival sarà altrettanto esplosiva:

Sinnerman, collettivo romano che dal 2016 ha evoluto il proprio sound in un mix travolgente di nu jazz, afrobeat, cumbia, house e hip hop.

Infine, Bassolino salirà sul palco con una band di otto elementi per presentare Città Futura, album carico di groove e riferimenti cinematografici tra funk napoletano, atmosfere pulp e suggestioni gramsciane.

Gli eventi si svolgeranno presso:

Giardini dei Bastioni di Carlo V

via Firenze, 11

Stadio comunale “Riciniello”

via Marina di Serapo

Batteria La Favorita

via Faustina, 26 – GAETA

Info

www.gaetajazzfestival.it

www.instagram.com/gaetajazzfestival

www.facebook.com/gaetajazzfestival

E’ possibile usufruire del il campeggio per tende, per chi ha il biglietto giornaliero o l’abbonamento, nello Stadio “Riciniello di Gaeta”, sul lungomare Marina di Serapo, con gli spalti vista mare a pochi passi dai palchi del festival.