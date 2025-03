Gabriella Rinaldi presenta I Colori del Tempo il 22 marzo al Blue Turtle: una serata di musica e arte a Napoli

​Sabato 22 marzo 2025, alle ore 19:00, il Blue Turtle di Napoli ospiterà la presentazione de “I Colori del Tempo”, la prima raccolta di canzoni della cantautrice e produttrice musicale Gabriella Rinaldi. L’evento si inserisce nell’ambito della mostra fotografica “Jazz Lights, Blue Shadows” del fotografo Riccardo Piccirillo.

Pubblicato dalla Maxsound Records e prodotto dalla stessa Rinaldi insieme a Max Carola, “I Colori del Tempo” è una raccolta di quattordici brani che abbracciano un periodo musicale dagli anni Duemila fino ai giorni nostri, con alcune incursioni negli anni Ottanta. Il disco vede la partecipazione di artisti del calibro di Ernesto Vitolo, Franco Giacoia, Robert ‘Bob’ Fix, Piero Gallo, Dominga Andrias, Myriam Lattanzio, Giovanna Panza, Ferraniacolor e Max Carola. ​

Durante la serata al Blue Turtle, Gabriella Rinaldi sarà affiancata da alcuni dei musicisti che hanno contribuito alla realizzazione dell’album, tra cui Ernesto Vitolo, Myriam Lattanzio, Giovanna Panza, Giovanni Imparato, Anna Mazza e Marco Alfano. L’evento rappresenta un’opportunità unica per immergersi nelle sonorità e nelle storie che compongono “I Colori del Tempo”, offrendo al pubblico un viaggio musicale attraverso le diverse sfumature artistiche della cantautrice. ​

Per prenotare i biglietti per l’evento è possibile utilizzare la piattaforma Eventbrite. In alternativa, è possibile contattare direttamente il locale tramite la loro pagina Facebook.

Il Blue Turtle, situato in Piazza Amedeo – Passeggiata Colonna, si conferma così un punto di riferimento per gli appassionati di musica e arte a Napoli, offrendo eventi che coniugano diverse forme espressive in un ambiente accogliente e stimolante.