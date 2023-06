Gabriel Marciano 4tet in concerto il 9 giugno al Bourbon Street di Napoli

Un interessante progetto del sassofonista Gabriel Marciano sara presentato dal Live Tones venerdì 9 giugno 2023 al Bourbon Street Jazz Club in Via Vincenzo Bellini 52 Napoli

Gabriel Marciano 4tet

Gabriel Marciano – Sassofono Alto

Vittorio Esposito – Pianoforte Alessandro Bintzios-Contrabbasso

Cesare Mangiocavallo – Batteria

⏰️ L ‘ingresso è dalle ore 20,30.

Inizio concerto ore 21.30.

Posti limitati si prega di prenotare per l’assegnazione del posto.

La prenotazione sarà valida sino alle 21.20.

🎫Il costo del biglietto per ascolto concerto è di € 10.00 acquistabile la sera stessa alla biglietteria predisposta al Bourbon Street, in prevendita go2 e prevendite fisiche territoriali

🔴Drink e Food alla carta

➡️INFO e PRENOTAZIONI: 3389941559/ 338 8253756

Il quartetto del sassofonista Gabriel Marciano nasce a Roma 3 anni fa con l’intenzione di riuscire a creare musica con un nucleo di persone in cui è presente una forte interazione e connessione. La musica è composta interamente da Gabriel Marciano ed è racchiusa nel disco d’esordio del sassofonista, prodotto dalla prestigiosa etichetta discografica italiana “ Parco Della Musica Records “ . La musica di Gabriel Marciano racconta la sua vita degli ultimi 10 anni, in tutte le sfaccettature, dalle esperienze più incredibili, all’enorme importanza dei luoghi e delle persone, e delle cose che sono entrate a far parte della sua vita. Il disco sarà registrato a Maggio del 2023 presso gli studi discografici dell’Auditorium Parco della Musica di Roma. Il titolo del disco sarà “ A reason to believe “ proprio per la continua ed incessante ricerca e realizzazione delle ambizioni che porta dentro da quando era ancora un bambino. Il quartetto vede Gabriel Marciano al sassofono e alle composizioni, Vittorio Esposito al pianoforte, Alessandro Bintzios al contrabbasso e Cesare Mangiocavallo alla batteria.