“G come Giamaica”: la figura di Bob Marley e la rivoluzione del Reggae il 19 febbraio con Piero Dread al Polillo ARt COntainer di Milano

Dopo il grande successo dell’evento dedicato a Ravi Shankar, la rassegna Alfabeto di PARCO torna con un nuovo imperdibile appuntamento: “G come Giamaica” – Bob Marley e la rivoluzione Reggae, in programma mercoledì 19 febbraio 2025 presso PARCO (Polillo ARt COntainer), situato in via Binda 30, Milano (zona Barona). L’evento avrà inizio alle 20.30 e offrirà un’esperienza unica tra musica, cultura e approfondimenti sul reggae e il suo impatto globale.

Un evento imperdibile per gli amanti della musica Reggae

La formula vincente della conferenza-spettacolo sarà arricchita da esibizioni live, proiezioni video e immagini storiche. A esibirsi sarà Piero Dread e la sua band, tra le realtà più rappresentative del reggae italiano ed europeo. Durante la serata, interverranno ospiti d’eccezione come Vito War, celebre dj e conduttore radiofonico, e Antonio Ribatti, direttore artistico della rassegna.

Il Reggae: dalle origini alla diffusione globale

Nato a Kingston, Giamaica, negli anni ’60, il Reggae fonde sonorità caraibiche come kumina e nyabinghi con influenze nordamericane come rhythm & blues e mento. Elementi chiave del genere sono lo Ska e il Rocksteady, che hanno contribuito alla sua evoluzione.

Al centro della serata ci sarà la figura di Bob Marley, icona universale del reggae e del Rastafarianesimo, che ha diffuso messaggi di pace, uguaglianza e fratellanza attraverso brani leggendari come Redemption Song, Jammin’, Is This Love e Get Up, Stand Up.

Piero Dread e la sua band

Protagonista musicale della serata sarà Piero Dread, artista torinese con oltre 10 album all’attivo, tra cui Real Vibes, bestseller su Amazon nella categoria reggae. Ha collaborato con grandi nomi come Laurel Aitken, Freddie McGregor, Africa Unite, Roy Paci, Morgan Heritage, Turbulence, Lion D e Raphael.

Line-up della serata:

Piero Dread – Voce e chitarra

Nico Roccamo – Batteria

Angelo “Gange” Cattoni – Tastiere e voce

Sergio Grimaldi – Basso

Special Guest: Samuel “Sammy The Boy” Comite – Tastiere e sax

Il repertorio spazierà tra brani originali (Pay The Price, Turn Up The Radio), pezzi Ska e Rocksteady (Love and Affection), arrangiamenti R&B (Pampers Paradise) e le celebri canzoni di Bob Marley.

Informazioni pratiche

Dove: PARCO – Polillo ARt COntainer, via Binda 30, Milano (zona Barona)

Biglietti: Early Bird (fino al 14 febbraio): 16 euro Dal 15 febbraio: 20 euro Ridotto per studenti: 13 euro (codice sconto via email a direzione@ahumjazzfestival.com) Prevendite online: Mailticket

Incluso nel biglietto: Flûte di benvenuto

Servizi e intrattenimento extra

Durante la serata sarà attivo il bar di 10gradinord, storico locale della Barona, noto per la sua selezione di birre artigianali italiane e cibo sostenibile di qualità. Prima e dopo lo spettacolo, spazio al dj set di Vito War, per continuare a immergersi nelle vibrazioni reggae.

La rassegna Alfabeto di PARCO

Ideata da Antonio Ribatti e Roberto Polillo, Alfabeto di PARCO esplora la musica e la cultura attraverso artisti rivoluzionari del ‘900. Con il patrocinio del Municipio 6 di Milano, la rassegna proseguirà fino all’estate, con eventi dedicati a Ryuichi Sakamoto, John Coltrane, Paco De Lucia e molti altri.

Per ulteriori informazioni: direzione@ahumjazzfestival.com Sito web: www.parco.center