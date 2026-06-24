Futurismi Sonori: la Chironomic Orchestra di Roberto Bonati in concerto a Sala Baganza (30 giugno) e Parma (1 luglio)

Doppia data per Futurismi Sonori, il nuovo progetto della Chironomic Orchestra, ideata e diretta da Roberto Bonati, nato da una residenza artistica e realizzato in collaborazione con I-Jazz, Comune di Sala Baganza e Comune di Parma: appuntamento il 30 giugno ore 21:00 nel cortile della Rocca San Vitale di Sala Baganza e il 1° luglio ore 21:00 nell’ambito di Giugno di Note 2026 a Parma. Un viaggio musicale tra memoria storica e sperimentazione contemporanea, ispirato alle tensioni creative del Futurismo e affidato alla forza espressiva dell’improvvisazione. Sul palco, insieme a Roberto Bonati alla direzione, si alternano le voci di Angela Malagisi ed Elena Rosselli, i fiati di Thomas Marvasi (clarinetto basso), Gabriele Fava (sax soprano), Claudio Morenghi (sax tenore), Fabio Frambati (flicorno) e Alberto Ferretti (tromba), gli archi di Paolo Ricci (violino) e Antonio Amadei (violoncello), la chitarra di Francesco Bertellini, le tastiere di Roberta Baldizzone e Alberto Leoni (quest’ultimo anche all’elettronica) e il contrabbasso di Giancarlo Patris.

Il progetto nasce, come si diceva, come esito di una residenza artistica realizzata presso la Rocca di Sala Baganza e si sviluppa in dialogo con l’eredità culturale del Futurismo, movimento che ha profondamente trasformato il concetto stesso di arte, introducendo nuove relazioni tra suono, parola, gesto e percezione.

Promosso nell’ambito di una rete nazionale curata dall’Associazione dei Festival Jazz Italiani – I-Jazz e sostenuto dal Fondo Nazionale dello Spettacolo dal Vivo del Ministero della Cultura attraverso il bando “Progetti Speciali”, Futurismi Sonori indaga gli aspetti estetici e sonori della poetica futurista, dal rapporto tra musica e rumore all’utilizzo della parola come materiale sonoro, costruendo un dialogo costante tra tradizione e linguaggi contemporanei.

Elemento distintivo del progetto è la chironomia, antica tecnica di direzione musicale basata sul gesto, qui reinterpretata come strumento di composizione istantanea. Attraverso un articolato vocabolario di segni e indicazioni, Roberto Bonati guida l’ensemble in una continua interazione creativa, attivando processi di ascolto reciproco e improvvisazione collettiva. Ne nasce una materia sonora mutevole, capace di espandersi e contrarsi in tempi elastici e discontinui, in perfetta sintonia con lo spirito innovatore delle avanguardie storiche.

L’orchestra sviluppa inoltre una riflessione sulle relazioni tra suono, immagine e linguaggio, ispirandosi alle sperimentazioni futuriste sulla parola e sulla sua rappresentazione grafica e visiva. Un percorso che trasforma il concerto in un’esperienza immersiva, dove gesto, voce e strumento concorrono alla costruzione di una drammaturgia sonora in costante evoluzione.

Appuntamenti

30 giugno 2026 – ore 21.00

Cortile della Rocca di Sala Baganza (PR)

In collaborazione con il Comune di Sala Baganza

1° luglio 2026 – ore 21.00

Parma – Rassegna “Giugno di Note 2026”

In collaborazione con l’Associazione I-Jazz e il Comune di Parma

CHIRONOMIC ORCHESTRA

Roberto Bonati – direzione

Angela Malagisi – voce

Elena Rosselli – voce

Thomas Marvasi – clarinetto basso

Gabriele Fava – sax soprano

Claudio Morenghi – sax tenore

Fabio Frambati – flicorno

Alberto Ferretti – tromba

Paolo Ricci – violino

Antonio Amadei – violoncello

Francesco Bertellini – chitarra

Roberta Baldizzone – tastiere

Alberto Leoni – tastiere, elettronica

Giancarlo Patris – contrabbasso