Fuori Vibração das Serras Gerais, il nuovo disco di Daniel Kowalski

Vibração das Serras Gerais è il titolo dell’album strumentale registrato dal musicista Daniel Kowalski durante una spedizione attraverso le Serras Gerais, a Tocantins.

Questo progetto traduce l’esperienza di catturare le vibrazioni sonore presenti nelle vaste valli delle Serras Gerais e nei luoghi totalmente magici che esistono in questa regione, come Canyon Encantado, Lagoa da Serra, Cachoeira do Urubu Rei, Lagoa da Serra, Rio Azuis e altri.

Ogni traccia di questo disco è una narrazione musicale meditativa, un invito per gli ascoltatori a sentire la bellezza e l’unicità delle Serras Gerais, promuovendo allo stesso tempo la consapevolezza e l’importanza della salvaguardia ambientale.

Questa è la proposta dell’album Vibração das Serras Gerais dell’artista Daniel Kowalski, appena uscito su Spotify e su tutte le piattaforme di streaming.

L’album Vibração das Serras Gerais è stato registrato durante una spedizione attraverso le Serras Gerais nel sud-est di Tocantins, una regione caratterizzata da formazioni rocciose scolpite dall’azione di venti e acque, nonché canyon, punti panoramici e grotte. Per questo, l’artista ha catturato dei suoni tramite uno studio mobile allestito in diverse località nella regione di Serras Gerais di Tocantins.

«Credo che la natura parli una lingua che tutti hanno la capacità di comprendere; – ci spiega Daniel Kowalski – ogni album che registro è una porzione che posso tradurre attraverso il mio filtro di realtà e immaginazione. Percepisco che ogni luogo porta con sé suoni nascosti unici che possono essere interpretati in infiniti modi da ogni essere umano»

Oltre a racchiudere la potente vibrazione della natura sotto forma di musica, il progetto mira a promuovere la consapevolezza ambientale attraverso le canzoni.

«L’interazione con la natura e il suono che scopro nascosto in ogni luogo – prosegue Daniel –fa sì che tutti i miei progetti abbiano sempre suoni della natura in tutte le tracce. Con un po’ di attenzione, in tutte le canzoni è possibile sentire venti, foglie, rumori elettromagnetici, pioggia, animali, correnti d’acqua, cascate e molti altri suoni unici».

L’album è composto da otto tracce strumentali ispirate e composte dai suoni e dagli ambienti naturali della regione di Serras Gerais, tra cui anche viole buriti e strumenti a percussione indigeni di Tocantins.

«Il nostro obiettivo – conclude l’autore – è rappresentare la biodiversità e la cultura locale, promuovendo l’economia creativa della regione e raggiungendo un pubblico diversificato attraverso piattaforme di streaming e social media. Ci auguriamo che questo progetto non solo evidenzi la bellezza naturale di Serras Gerais, ma ispiri anche un apprezzamento e un impegno più profondi per la salvaguardia ambientale».

Oltre all’album, ci sarà una versione audiovisiva su YouTube con animazioni e narrazioni che consentiranno alle persone con disabilità uditive e visive di sperimentare l’opera. Come controparte del progetto, il proponente terrà anche una lezione gratuita presso una scuola pubblica situata nel distretto di Taquaruçu sulla creazione musicale dalla natura, accompagnato dall’ecologo André Grassi, che parlerà dell’importanza della conservazione ambientale.

Il progetto “Vibrações das Serras Gerais” è un’iniziativa dell’artista Daniel Kowalski, selezionata nel bando Arts Tocantins 2023, lanciato dal Governo di Tocantins tramite la Segreteria della Cultura (Secult) nella categoria Linguaggi artistici – Musica.

Daniel Ribeiro de Oliveira è un pianista e produttore musicale esperto di musica pop, musica ambient e folk. Ha una formazione tecnica in pianoforte classico e teoria musicale e ha studiato con rinomati insegnanti nazionali. Con oltre 20 anni di esperienza come musicista professionista e più di dieci anni come insegnante di musica, ha lavorato come pianista e produttore musicale in diverse band. Ha esperienza musicale da registrazioni e tournée in Brasile e in otto paesi diversi. Ha iniziato presto con la musica: negli anni ’90, ha studiato pianoforte classico e teoria musicale. Negli anni 2000, ha approfondito le sue conoscenze nel pianoforte popolare e nella produzione musicale.

